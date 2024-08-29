「泰版張員瑛」攜肌肉男神跳空氣舞！眾星助陣演《哈囉!萌鬼屋》

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男女主角上演「人鬼戀」，在片中挑戰超高難度的「空氣舞」。（圖／威視）

▲泰國偶像女團4EVE，驚喜客串演出《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視）

▲有「泰版李聖經」封號的女星Thanaerng，在片中飾演男主角阿喬的前女友。（圖／威視）

泰國賣座1.5億泰銖（約新台幣1.39億元）靈異愛情電影《哈囉!萌鬼屋》，不僅在泰國榮登首週票房冠軍，總票房更狂勝眾多暑假好萊塢大片。本片除了網羅「泰版張員瑛」Bow、肌肉男神Gee主演，挑戰高難度「空氣舞」演出，靠著泰國導演孔克里特里維蒙的好人緣，還邀請到泰國影帝Sunny、「泰版李聖經」Thanaerng、人氣歌手Timethai，以及偶像女團4EVE等多位大咖明星助陣演出。今夏最沁涼的泰國靈異喜劇《哈囉!萌鬼屋》，找來泰國肌肉男神Gee扮演廢材直播主，「泰版張員瑛」Bow則化身超萌女鬼，兩人在片中上演一段可愛又浪漫的「人鬼戀」，最令他們印象深刻的是一場「空氣舞」劇情。在最新公開的花絮中，Bow表示這場看似唯美的浪漫共舞戲，卻讓女團出身的她也直呼好難！因為片中的人鬼設定，他們必須在不觸碰彼此的情況下共舞。Bow與Gee開拍前先到舞蹈教室特訓，一邊練習維持動作、方向同調，一邊還要演出沉浸在戀愛中的幸福感，相當於演技與默契的雙重考驗！在片中浪漫談情的兩人，私下個性卻想當調皮，經常一起捉弄攝影師、燈光師和道具組等劇組人員，讓片場不時充滿歡笑聲。《哈囉!萌鬼屋》是泰國導演孔克里特里維蒙睽違17年的電影長片，在影視圈打滾多年的他，除了執導電影、電視劇外還時常兼任演員，累積大量人脈。這次相隔多年重返大銀幕，除了網羅超高顏值的男女主角，還有許多大牌演員及人氣團體都前來助陣，以《把哥哥退貨可以嗎》走紅的泰國影帝Sunny、有「泰版李聖經」封號的女星Thanaerng、泰國R＆B鬼才歌手Timethai，還有偶像女團4EVE的7位成員，輪番挑戰「阿儂家」鬼屋、比拚驚嚇演技。