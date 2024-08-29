日職／西武獅8:0勝羅德終於止敗！中斷連續16場對戰輸球超慘紀錄

日職埼玉西武獅隊今（29）日出戰千葉羅德海洋隊，西武隊在賽前就吞下自開幕以來對戰羅德16連敗的日職最慘紀錄，不過今天西武隊一反常態，首局就由佐藤龍世開轟擊出2分砲帶領下，終場以8:0擊敗羅德隊，不但中斷球隊紀錄，也中斷此日職紀錄，而有趣的是，若不管開幕開始，史上太平洋聯盟連敗，最慘的紀錄是由1965年的東京獵戶星隊所創下，剛好就是羅德隊前身，西武隊也終於避免更慘的不名譽紀錄。
日職最慘紀錄 西武獅隊創下對戰開幕16連敗
根據日本職棒統計，單一球隊對戰史上最慘連敗紀錄為1955年的大洋鯨對戰中日龍，苦吞19連敗，這也是中央聯盟紀錄，不過把連敗狀況放在洋聯來看，1965年的東京獵戶星隊，對戰南海鷹隊，也吞下17連敗，西武隊差點就「追上」，還好沒創下更難堪的紀錄。
不過既便如此，西武隊昨日輸給羅德隊，就已經創下隊史最慘對戰16連敗的成績，加上這是從開幕開始就沒贏過，依舊是日職史上最長自開幕以來的單一球隊對戰紀錄。
西武隊今天有備而來，推出渡邊勇太朗先發，他主投5.2局無失分，原本可以繼續投，卻被羅德隊Neftali Soto的強襲球擊中提前退場，總計他5.2局被打4安打無失分，拿下勝投。
西武隊投手群表現優異，中繼投手佐藤隼輔、平良海馬都無失分，加上Bo Takahashi也守住，最後由上田大河守住勝利。
打擊部分，西武隊佐藤龍世在首局就對羅德先發投手Dallas Keuchel開轟，西武隊6局上由古賀悠斗敲出二壘安打追加2分，9局上平沼翔太右外野二壘安打追加2分，又靠外崎 修汰右外野高飛犧牲打，以及山村 崇嘉一壘滾地球追加分數，9局拿下4分奠定勝基。
不過這場比賽也有插曲，因為受到颱風「珊珊」影響，不少日職比賽都因此順延，這場比賽也因為雨勢太大，一度受到中斷。
羅德隊先發投手為前太空人賽揚強投Dallas Keuchel，但他主投5局失2分，被打4安打吞敗，佐藤龍世單場3安猛打賞，平沼翔太4支安打最為突出。
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根據日本職棒統計，單一球隊對戰史上最慘連敗紀錄為1955年的大洋鯨對戰中日龍，苦吞19連敗，這也是中央聯盟紀錄，不過把連敗狀況放在洋聯來看，1965年的東京獵戶星隊，對戰南海鷹隊，也吞下17連敗，西武隊差點就「追上」，還好沒創下更難堪的紀錄。
不過既便如此，西武隊昨日輸給羅德隊，就已經創下隊史最慘對戰16連敗的成績，加上這是從開幕開始就沒贏過，依舊是日職史上最長自開幕以來的單一球隊對戰紀錄。
西武隊今天有備而來，推出渡邊勇太朗先發，他主投5.2局無失分，原本可以繼續投，卻被羅德隊Neftali Soto的強襲球擊中提前退場，總計他5.2局被打4安打無失分，拿下勝投。
西武隊投手群表現優異，中繼投手佐藤隼輔、平良海馬都無失分，加上Bo Takahashi也守住，最後由上田大河守住勝利。
打擊部分，西武隊佐藤龍世在首局就對羅德先發投手Dallas Keuchel開轟，西武隊6局上由古賀悠斗敲出二壘安打追加2分，9局上平沼翔太右外野二壘安打追加2分，又靠外崎 修汰右外野高飛犧牲打，以及山村 崇嘉一壘滾地球追加分數，9局拿下4分奠定勝基。
不過這場比賽也有插曲，因為受到颱風「珊珊」影響，不少日職比賽都因此順延，這場比賽也因為雨勢太大，一度受到中斷。
羅德隊先發投手為前太空人賽揚強投Dallas Keuchel，但他主投5局失2分，被打4安打吞敗，佐藤龍世單場3安猛打賞，平沼翔太4支安打最為突出。