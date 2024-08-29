日職／西武獅8:0勝羅德終於止敗！中斷連續16場對戰輸球超慘紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅德隊先發投手為前太空人賽揚強投Dallas Keuchel，但他主投5局失2分，被打4安打吞敗。（圖／太平洋聯盟TV)

日職埼玉西武獅隊今（29）日出戰千葉羅德海洋隊，西武隊在賽前就吞下自開幕以來對戰羅德16連敗的日職最慘紀錄，不過既便如此，西武隊昨日輸給羅德隊，就已經創下隊史最慘對戰16連敗的成績，加上這是從開幕開始就沒贏過，依舊是日職史上最長自開幕以來的單一球隊對戰紀錄。西武隊今天有備而來，推出渡邊勇太朗先發，他主投5.2局無失分，原本可以繼續投，卻被羅德隊Neftali Soto的強襲球擊中提前退場，總計他5.2局被打4安打無失分，拿下勝投。西武隊投手群表現優異，中繼投手佐藤隼輔、平良海馬都無失分，加上Bo Takahashi也守住，最後由上田大河守住勝利。打擊部分，西武隊佐藤龍世在首局就對羅德先發投手Dallas Keuchel開轟，羅德隊先發投手為前太空人賽揚強投Dallas Keuchel，但他主投5局失2分，被打4安打吞敗，佐藤龍世單場3安猛打賞，平沼翔太4支安打最為突出。