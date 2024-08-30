姓名對中「中、秋」等9字任1！免費遊日式主題園　喜餵水豚、羊駝

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▲宜蘭的綠舞國際觀光飯店中秋專案限定享免費加人入住，入住套房及單層庭院Villa雙人房型享第3人免費入住、豪華湖畔Villa免費入住至第6人(免費加人不含園區體驗及晚餐) 。（圖／宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

▲礁溪山形閣溫泉飯店的「山形祭」，今年迎來山形祭第五回，今年也保留經典元素「花笠舞」表演。（圖／山形閣溫泉飯店提供）

迎接中秋佳節，位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店9月1～30日推月下共舞」一泊三食住房專案，9月17日中秋節當日入住免加價，享用晚餐蝶舞西式自助餐或日光璽舞壽喜燒二選一，四人入住另可選擇專人備料生火的戶外烤肉盛宴，每晚還有宵夜及翌日早餐，四人入住每位3623元起，套房及Villa再享加人不加價。中秋期間9月7日至9月17日，針對購票散客，推出「中秋姓名對對碰」，凡旅客姓名中有任一對中一字「綠、舞、中、秋、奔、月、餅、柚、兔」，當日即享有免費入園乙次。宜蘭的綠舞國際觀光飯店中秋專案限定享免費加人入住，入住套房及單層庭院Villa雙人房型享第3人免費入住、豪華湖畔Villa免費入住至第6人(免費加人不含園區體驗及晚餐) ，可與家人好友團聚綠舞日式景致欣賞明月高掛的良辰美景。每房贈送一盒綠舞獨家製作的金沙乳酪中秋禮讚。入住可享換穿經典浴衣或大正時期Hakama文青袴暢遊日式主題園區，餵食水豚、梅花鹿、羊駝的樂趣，還可近距離欣賞柯爾鴨、狐獴及萌兔等可愛小動物，享受療癒的中秋團聚時光。全台唯一綠舞日式主題園區於中秋期間9月7日至9月17日，推出「中秋姓名對對碰」，凡旅客姓名中有任一對中一字「綠、舞、中、秋、奔、月、餅、柚、兔」，此活動限購票散客參加，活動期間與園區的可愛兔子拍照，並打卡上傳Facebook或Instagram限時動態或貼文， 即享園區遊客中心指定飲品第二杯半價優惠。另外，礁溪山形閣溫泉飯店的「山形祭」，今年迎來山形祭第五回，以「寧瀞之旅」呈現白雪與溫泉的故鄉──山形縣的自然與空靈之美， 8月31日正式展開，今年也保留經典元素「花笠舞」表演，「花笠音頭」是代表山形縣的民謠之一，又稱「花笠舞歌」，從古一直流傳至今，成為山形重要祭典歌舞和文化資產，在台灣則是每年礁溪山形閣溫泉飯店的山形祭演出。另外今年更加入山形縣的酒田舞娘演出，是一種源自江戶時代的款待文化，隨著料亭文化的興盛而發展，旨在為宴席（聚會）增添氛圍，流傳至今。即日起，礁溪山形閣溫泉飯店還推出住房專案及第五回山形祭好禮大放送活動， 8 月-10 月期間凡於官網或電話訂房入住貴賓即獲得抽獎資格，住宿抽獎活動獎項總價值高達十萬元以上，更有機會免費入住山形閣套房。