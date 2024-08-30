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銀行限貸令打斷腿！八月房市交易慘　第一線數據曝：六都全面衰退

記者徐銘穗/綜合報導

▲近期銀行房貸水位滿衍生「自主限貸」風波，房仲公布第一線數據，八月房市交易六都全面衰退。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲近期銀行房貸水位滿衍生「自主限貸」風波，房仲公布第一線數據，八月房市交易六都全面衰退。（示意圖／記者徐銘穗攝）
時序進入八月，住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量減少28.4%，但去年同期減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，市場缺乏供給狀況依舊，本月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，投資者見苗頭不對多暫避風頭，自用客戶見中央對於限貸態度莫衷一是，也很難有進一步作法，影響本月交易，第一線狀況慘淡。

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六都年月雙減，下半年市場不妙

各區表現上，由於去年八月份新青安上路引爆購屋熱潮，相較今年市場變化不斷，各都會除台中外，均呈現雙減，北市月減36.6%，年減22.9%，新北市月減23.3%，年減18.3%；桃園市月減26.6%，年減23.3%，台中月減16.1%，年增3.2%，台南月減25.1%，年減5.8%，高雄月減36.5%，年減28.8%，徐佳馨表示，今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，雖有壽險業者、信合社與農漁會等管道，但在目前中央對貸款態度呈現多頭馬車，恐怕不利下半年整體交易。

▲網路銀行及農漁會等機構也有提供房貸業務，可以多比較哪家放款條件最好。（圖／記者徐銘穗攝）
▲徐佳馨認為，雖有農漁會、壽險等其他房貸管道，但中央對房貸態度不一致，恐不利下半年房市。（圖／記者徐銘穗攝）
緊縮貸款打痛點，第四季市場不妙

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，七月份可說是本波市場轉向關鍵，八月份因央行端動作頻頻，許多銀行關上借款大門，同時近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，更讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

真有人因銀行房貸水位滿交不了屋？　一堆代書路過狂點頭：是真的

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