特企／七盞茶攜BT21改裝概念店型！4款獨家新品與限量周邊搶先看

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喜愛「宇宙明星BT21」的朋友在哪裡？七盞茶攜手BT21推出全新店型！這次BT21來到士林旗艦店大展魔法，整個店面、窗貼，以及菜單等，到處都是「宇宙明星BT21」的身影，還設有拍照打卡牆，歡迎大家前往門市踩點！另外，這次七盞茶聯手BT21最大亮點，特別推出了四款獨家飲品新上市，包含四季香蕉凍、香蕉凍奶茶、小年糕紅茶鮮乳，以及草莓奶昔，四種獨創新品，要廣邀BT21以及七盞茶的粉絲們，一起來嘗鮮，用創意美味迎接9月！新品介紹：四季香蕉凍：獨家首創香蕉凍，口感滑軟香甜，滿滿的香蕉牛奶香氣，再搭上七盞茶經典不敗的四季春茶，清香中帶有微甜口感，絕對驚艷你的味蕾！香蕉凍奶茶：七盞茶獨家首創香蕉凍，滑軟香甜的香蕉牛奶凍，搭上七盞茶人氣日夏奶茶，香醇順口又不甜膩，就對是你不知不覺就「迷」上的好滋味。小年糕紅茶鮮乳：獨創全新配料「小年糕」，在口中咀嚼時帶有陣陣糯米香氣，搭配鮮奶茶，激盪出香濃順口、欲罷不能的創意新滋味。草莓奶昔：選用杜老爺經典的草莓冰淇淋，搭上鮮乳坊鮮乳醇厚奶香，製成綿密口感的草莓奶昔，酸甜適宜，讓你任何季節都想來上一杯。另外，七盞茶也在今年中秋節檔期推出「BT21 Magic Recipe魔法禮盒」，與超人氣的「宇宙明星BT21」，打造魔法般限量造型禮盒，要以「Magic Recipe」主題陪大家共度一個最不一樣的中秋節！七盞茶「BT21 Magic Recipe魔法禮盒」，這次準備了BT21造型餅乾，每塊餅乾上頭，有不同的BT21成員們呈現在上面，還會送出BT21 Magic Recipe生活特調療癒卡牌，以及隨機的幸運餅乾，每個籤詩都有不同的小語，讓民眾體驗屬於自己的魔法「祕密」！這次強強聯手合作，除了店型與新品，也推出了BT21系列專屬周邊，其中包含了三款BT21雙層壓克力鑰匙圈（$60），不僅圖樣超萌，時尚單品也讓生活更有型！另外還有兩款不同顏色杯蓋的BT21環保隨行杯（$399），採用雙層透明環保杯，內含大口徑吸管與吸管刷，杯身上有充滿魔法造型的BT21明星，替每一杯飲品施展奇幻魔法！除此之外，BT21造型木漿海綿（$39），可愛又實用，徹底融入生活小幫手！ BT21紙膠帶兩入組（$135）隨貼即用，讓生活增添快樂小確幸，最後則是BT21撲克牌（$150），卡牌上面有七盞茶的招牌推薦以及BT21的魔法調飲，每張卡牌呈現不同的魔法故事！七盞茶「BT21 Magic Recipe」禮盒 $599魔法禮盒將在2024/ 9 / 1 (日)起，全台門市開放取貨與販售，禮盒金額為每個$ 599，各門市數量有限、售完為止。