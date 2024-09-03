新一代桌球神童？15歲郭冠宏刷新林昀儒次年輕男單全國冠軍紀錄

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台灣史上最年輕的桌球國手郭冠宏，今（30）日於太平洋盃全國桌球錦標賽再度改寫歷史紀錄，在男單決賽中以4:1擊退彭王維，奪下生涯首座全國單打冠軍，同時也提前拿下明年度國手排名賽門票。10月24日才將要滿16歲的合庫小將郭冠宏，在13歲那年就成為台灣史上最年輕的國手，如今在本屆太平洋盃全國桌球錦標賽以15歲又10個月的年紀，奪下男單冠軍，更是打破林昀儒在2017年以16歲又3個月創下的紀錄，成為46年來最年輕的男單全國冠軍，僅次於1978年以15歲7個月就登上全國冠軍的紀金水。郭冠宏首輪以直落三拍下一銀小將蔡賾安，16強再以3:1力克孫嘉宏。8強戰面對一銀好手黎彥君，更是在1:2落後情況下頂住壓力，連下3城，4:2逆轉戰局，隨後的4強賽再以4:1力退同為左手持拍的張佑安，順利闖進決賽。決賽面對27歲的彭王維，郭冠宏絲毫不懼老大哥，以11:7、11:7、11:6、8:11、11:9搶下勝利，對於郭冠宏拿下冠軍的表現，擔任郭冠宏場邊指導的黃聖盛表示：之前郭冠宏為了補強正手，反手打球意識也受到影響，這次在打完亞青賽回國後也針對反手進行特訓，希望把之前的特長練回來，這次全國賽也展現出成果。