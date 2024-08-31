田徑／朱品薰標槍奪台灣U20世錦賽首銀！江靜緣鉛球破紀錄摘銅

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▲江靜緣今天在女子鉛球決賽擲出16公尺01，超越自己今年創下的15公尺94紀錄，她此成績同時打破全國U20紀錄及破個人PB，最終也摘下銅牌。（圖／中華台北田徑協會提供）

在南美祕魯舉辦的2024世界U20田徑錦標賽，我國田徑好手今（31）早雙喜臨門，朱品薰於女子標槍決賽以54公尺28摘下銀牌，江靜緣也於女子鉛球決賽以16公尺01榮獲銅牌，最終中華隊本屆賽會取得取得1銀1銅的佳績。朱品薰在本次U20世錦賽預賽丟出50公尺75的成績，排名第8晉級決賽。今天她在第2次試擲丟出54公尺28的好成績，摘下銀牌。中國顏茲儀則以63公尺05摘金。而在鉛球場上，江靜緣今天在女子鉛球決賽奮力一擲，丟出16公尺01的好成績，超越自己今年創下的15公尺94紀錄，同時打破全國U20紀錄及破個人PB，最終也摘下銅牌。這次在秘魯利馬登場的世界U20田徑錦標賽，我國代表隊成績優異，拿下隊史首銀，同時一銀一銅也是歷來最佳成績。過去最佳U20成績是名將乃慧芳在1988年男子跳遠得到銅牌。