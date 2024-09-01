說好要降價卻未降？雞農直呼被飼料廠騙了　怒喊：不排除上街抗議

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國產雞蛋價日前連續下跌，目前雖然止跌，但飼料價成本仍讓雞農吃不消，中華民國養雞協會表示，原號召抗議，但有飼料廠稱願降價臨時取消，不料飼料公會開會後卻決定不降價，讓雞農直呼「被騙了」，不排除重上街頭抗議提訴求。中華民國養雞協會理事長邱時恩透露，飼料價格居高不下，土雞及蛋雞農都嚴重虧損，與飼料公會開協調會時，提出每公斤飼料價格降價1元訴求，但飼料公會卻只公告降價0.4元，之後希望7月初再降0.6元，中等規模蛋雞場每月就可省下20多萬成本，豈料降價無果。養雞協會原訂8月1日、號召全台數百名雞農上街頭，經農業部居中協調，在抗議前夕傳出有飼料公司每公斤調降0.5元，預期其他大廠也會跟進，因而取消陳抗。不料，之前說好要降價的飼料業者，後來也沒有正式公告，讓雞農感到受騙，邱時恩指出，會持續跟民代陳情，不排除重上街頭捍衛權益，呼籲全台雞農自救，從今年7月起飼料價格款每公斤退碼0.5元結價。台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，飼料價格近3年來已多次調降，每公斤累積降價近3元，直指飼料業者相關運費、人事、水電等生產成本也增加，已經沒有降價空間，經開會後決定不公告降價。農業部則稱，飼料價格是供需雙方合意的契約關係所決定，農業部沒有立場要求價格的漲跌，但站在主管機關的立場，仍希望飼料廠及養雞業者雙方能和平理性溝通。