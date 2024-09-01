最強高中生Ray回台灣了！高中剛畢業直接買房　直播開箱精美裝潢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ray 的客廳與廚房以簡單的中島分隔，但這區塊被他拿來放電腦直播設備。（圖／翻攝X平台）

▲ Ray 家的超大浴缸與陽台落地窗。（圖／翻攝X平台）

▲Ray與Kai才相遇不到一年，就已經紅遍歐美社群。（圖／翻攝Twitch＠Kai Cenat）

台灣最強高中生 Ray 晉升人生勝利組！目前在美國發展相當順遂的 Ray ，日前飛回台灣，許多粉絲都擔心他是要入伍當兵了。不過 Kai Cenat 則在直播時幫忙解釋，Ray是回台灣陪家人，沒想到 Ray 回台灣之餘，還順便宣布了自己買房的喜訊，同時透過直播曬了精美裝潢，向粉絲分享喜悅。今年 6 月時， Ray 飛往美國經營實況，除了常常出現在 Kai Cenat 的直播當中，也相當融入當地生活，參加籃球賽、遊行等活動，也讓他粉絲越來越多。時隔3個月， Ray 也在近期飛回台灣，見幾個月未見的家人們。此外， Ray 同時也分享了好消息，就是自己在台灣買了一間房子，同時透過直播分享精美內裝，從影片中看來， Ray 的房子坪數至少有30坪以上，客廳與廚房以簡單的中島分隔，但這區塊被 Ray 拿來當作電腦與直播設備的擺設區。至於 Ray 的房間，則是坐了一個隱藏木門，打開之後能看見一張大大的雙人床放在中間，一旁還有浴室，打開浴室門後，先能看到一個免治馬桶與洗手台在左側，右側則是一個黑色大理石浴缸與沖澡的區域，馬桶旁邊還有一個落地窗，能看到大大陽台與絕美景色。直播影片曝光後，也讓大批美國粉絲為 Ray 感到高興，「這只距離 Kai 第一次見到 Ray 才一年多，真的太厲害了」、「低調又溫馨的房子」、「好開心看到這位男孩成功」、「Ray正在實現他的夢想，未來還有更多美好事物在等著他」。Ray 是目前在歐美地區知名度最高的台灣人，在貴人Kai Cenat的幫忙之下，人氣也不斷飆升，目前Instagram累積133.8萬粉絲，Twitch也累積102萬追隨者，youtube頻道也有54萬訂閱。先前就曾有專家推測，Ray 在美國爆紅之後，每個月收入至少有8萬美金（約新台幣260萬），包含Twitch平台訂閱者金額、YouTube的廣告收入，還有品牌合作等，隨著知名度越來越高、粉絲越來越多，這個金額也只會增加不會減少，也難怪 Ray 能在高中畢業後不到一年時間，就買下人生第一間屬於自己的房子。