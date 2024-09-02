特企／北市府促「TOPS台北好購」提升在地新創及中小企業採購商機

北市府產業局今(2)日舉辦「TOPS台北好購」啟動記者會活動，由蔣萬安市長揭示全台首次以協助在地新創及中小企業之促進採購平台正式啟動，以具體行動，落實新創三箭政策中第三支箭—「促成交：一到百促採購」，推出「台北好購推廣平台（Taipei-Origin Promotional Station，TOPS）」，並以「TOPS台北好購」品牌積極對外推廣。
蔣萬安市長出席活動表示，本計畫將串連企業、政府機關、法人之採購網絡與需求，以「採購在地」概念將北市新創與中小企業視為合作夥伴，鼓勵各界採購平台架上的產品與服務；同時規劃各項行銷與輔導資源，讓本市的新創及中小企業更容易被看見！其中本計畫最具吸引力的部分，將搭配「台北好購獎勵機制」，提供累積採購金額最高的採購方與供應方，可獲得獎項與獎勵金，以吸引各界集中採購力道在台北市的新創與中小企業！
「TOPS台北好購推廣平台」針對本市的優勢產業，規劃有5大主題，涵蓋文創設計、永續ESG、生技健康、生活良品、服務科技等，展示本市新創及中小企業的優質產品與服務，未來更將不定期推出各項促進採購媒合的活動、優化的輔導措施及亮點合作案例的行銷，讓臺北市新創與中小企業能不斷提升產業競爭力，促進更多的採購商機；而「台北好購獎勵機制」將針對績優採購的供需雙方，設置多種獎項且提供各類獎勵金，讓採購雙方都能買越多賺越多。
此外，因應產業與國際趨勢，特別設置以採購合作內容所產生永續效益的「永續共榮獎」，希望透過該項獎勵，鼓勵採購供需雙方，透過合作內容聚焦回應SDGs永續發展的各項指標，因此不僅在促成產業合作，更重要的是彰顯透過採購，也能達成更多永續共榮的循環，而獎勵的主題包括「幸福職場」、「淨零環保」、「多元共善」、「科技應用」、「文化創意」，以及鼓勵與本市新創企業合作之「新創共榮」等6項，希望讓台北市的新創與中小企業，共同攜手各界的採購方，一起共同創造經濟成長的同時，更能在各項永續的指標中，展現更多無形的公共價值。
活動現場邀請到多位公協會、企業代表蒞臨支持，希望透過公私協力，共同帶動B2B的採購熱潮。「台北好購推廣平台（Taipei-Origin Promotional Station，TOPS）」即日起開放註冊登錄，詳細之登錄簡章與參獎辦法，請上本平台查詢，並歡迎登記於臺北市的新創與中小企業盡速參與登錄成為供應方，讓更多的政府單位、企業團體、法人單位等，能聚焦採購能量於本平台，讓所有參與採購的供需雙方，都能一起成為「台北好購」的共同贏家！
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「TOPS台北好購推廣平台」針對本市的優勢產業，規劃有5大主題，涵蓋文創設計、永續ESG、生技健康、生活良品、服務科技等，展示本市新創及中小企業的優質產品與服務，未來更將不定期推出各項促進採購媒合的活動、優化的輔導措施及亮點合作案例的行銷，讓臺北市新創與中小企業能不斷提升產業競爭力，促進更多的採購商機；而「台北好購獎勵機制」將針對績優採購的供需雙方，設置多種獎項且提供各類獎勵金，讓採購雙方都能買越多賺越多。
此外，因應產業與國際趨勢，特別設置以採購合作內容所產生永續效益的「永續共榮獎」，希望透過該項獎勵，鼓勵採購供需雙方，透過合作內容聚焦回應SDGs永續發展的各項指標，因此不僅在促成產業合作，更重要的是彰顯透過採購，也能達成更多永續共榮的循環，而獎勵的主題包括「幸福職場」、「淨零環保」、「多元共善」、「科技應用」、「文化創意」，以及鼓勵與本市新創企業合作之「新創共榮」等6項，希望讓台北市的新創與中小企業，共同攜手各界的採購方，一起共同創造經濟成長的同時，更能在各項永續的指標中，展現更多無形的公共價值。
活動現場邀請到多位公協會、企業代表蒞臨支持，希望透過公私協力，共同帶動B2B的採購熱潮。「台北好購推廣平台（Taipei-Origin Promotional Station，TOPS）」即日起開放註冊登錄，詳細之登錄簡章與參獎辦法，請上本平台查詢，並歡迎登記於臺北市的新創與中小企業盡速參與登錄成為供應方，讓更多的政府單位、企業團體、法人單位等，能聚焦採購能量於本平台，讓所有參與採購的供需雙方，都能一起成為「台北好購」的共同贏家！