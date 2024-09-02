「泰國籃球隊」擠車廂　一查五人全是落跑移工

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台中市第二分局永興所在8月底巡經北區一中商圈時，發現有1輛廂型車內坐滿人，警方前往盤查，發現車內有5名外籍移工，警員上前駕駛忙開走，經盤查，全車眼神閃爍部會國語，警方聯絡支援警力到場後，確認車內5名移工都是來自泰國，已非法居留台灣1至3月，全案警方偵訊後依違反入出國移民法等罪，移送移民署台中專勤隊遣送出境。第二警分局永興所巡佐彭聖傑、警員唐瑋駿在8月31日巡邏，行經北區中清路、太原路口時，發現1輛廂型車塞滿人，駕駛發現警員在旁，刻意閃避與警員眼神交會，還忙著要將車開走，警方打開車門欲盤查，發現車內有5名外籍人士，五人不發一語，原來都不會說國語。廂型車駕駛向警方解釋，只是人力派遣公司員工，僅負責接送該批移工上下班，是否失聯移工他不清楚。警方見移工人數眾多，趕緊聯絡支援警力到場，經後續盤查，車內5名移工都是來自泰國，已非法居留台灣1至3個月，全案警詢後依違反入出國移民法等罪，移送移民署台中專勤隊查處。第二警分局長周俊銘呼籲，民眾聘用逃逸移工，或未經勞動部許可，聘用非本人合法引進的移工，一經查獲確認違法，依《就業服務法》可處15萬元至75萬元罰鍰，5年內再犯涉刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，勿心存僥倖以身試法。