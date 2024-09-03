超高齡社會襲來　吳玉琴力促健康台灣到各鄉鎮社區

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健康台灣推動委員會第一次會議中，衛福部邱泰源部長點出未來台灣面臨的健康挑戰有超高齡社會衍生的醫療與長照需求遽增、平均餘命中有約10%處在不健康狀態，還有氣候變遷與疫後帶來的複雜健康影響。因此，要全面推動台灣的健康照護，必須從社區基層開始有所認知。吳玉琴認為，讓大家健康老化才是關鍵，「健康長壽是重點，如果是失能長壽，我覺得對於長者的生活品質以及照顧家庭的負擔都是重的。」吳玉琴出身嘉義鹿草，一個老年人口占28%的鄉鎮，致力推動共老服務。她總結長期服務的經驗，「讓長者為自己的健康負起最大的責任。」許多在地方的長輩並非失能，更多的是可以自由行動，但缺乏社會連結的長者。因此，吳玉琴在鹿草成立老人關懷及社區據點，除了讓長者們能與人進行社交生活，不讓他們獨老之外，更要透過未來將成立的台灣健康聯盟推動更多健康知識，讓社區長者意識到健康老化的重要性。她提醒，健康台灣的落實面會需要更多討論。「我比較在乎的是民眾自發性那一塊，怎麼一起動起來？」因此，吳玉琴建議健康台灣推動委員會在借重醫師專業之外，賴總統指示的護理師團體和藥師團體應邀請更多代表，還有社福界和婦女團體代表也應該納入委員會討論。食品安全，也是關乎民眾日常健康的細節。吳玉琴觀察，食安五環中的「全民監督食安」，對於民眾來說「有難度」，更遑論像是外食的潛在危機，實務面仍仰賴政府把關。即便現階段食安罰則已修法到非常嚴格，但也不代表可杜絕這些問題。在即將成立的「台灣健康聯盟」裡，她將邀請食安專家共同討論，期待未來能有更積極協助的角色，而非讓食藥署或地方衛生局忙上加忙。卸任立委後的吳玉琴不再只是投入關懷長者服務的社工，更是積極推動「台灣健康聯盟」溝通平台的實踐者。吳玉琴表示，「目前聯盟的申請還在內政部，正式成立應該會是年底，具體的規劃還要和夥伴團體有更多討論。」