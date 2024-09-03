開學了！爸媽當心家裡爆炸　居家達人曝「小掃除」不可不慎的細節

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▲各品牌清潔劑酸鹼性不同，應單獨使用才安全，若混合使用，易產生有毒氣體，甚至爆炸。（圖／信義居家提供）





▲不少家具容易藏污納垢，滋生過敏原塵蟎，除了清潔劑之外，太陽曝曬是最佳的除蟎方式。（示意圖／pexels）

▲家中如果有難以清潔的部分，可交給專業人士處理，但也要留意廠商規模、風評等，避免碰上「清潔蟑螂」。（圖／信義房屋提供）

開學季到來，小孩返回校園後，也是爸媽們打掃家裡的最佳時機，最輕鬆的方式當然就是請人打掃，但花錢容易賺錢難，信義居家表示，如果想自己動手清掃，工欲善其事、必先利其器，先準備好相關清潔品，就可以大展拳腳，如果是特殊高價家具，則建議交給專業廠商清潔保養，避免損壞。居家一般清掃，不外乎「客廳、浴廁、房間」三大區塊，首先要準備好各種清潔劑、保養劑，如皮製沙發的專業清潔劑、浴室使用的去污防黴劑、蘇打粉等，而針對金屬表面、金屬製品，可採用近年發明的科技棉（又稱奈米棉），可達到最輕微的研磨效果，便宜又好用。不過，使用清潔劑時，切忌混用，如浴廁常用的清潔劑，各品牌酸鹼性不同，一旦混用，除了產生有毒氣體的可能外，甚至有可能發生爆炸，除了購買前詢問賣場人員，使用前也務必詳讀瓶身說明。家中有不少家具容易藏汙納垢，留下人體皮屑、毛髮、食物殘渣等，尤其是沙發、床墊、棉被等地方，導致塵蟎孳生，是居家常見的過敏原，吸入後會反覆刺激呼吸道，引發咳嗽、打噴嚏、淚流等症狀。清掃方式，平日可採用強用吸塵器清潔，如果是更換清洗，記得清洗後一定要曝曬在太陽下，才有辦法消滅塵蟎，曝曬最佳時間為上午10時至下午3時，兩面各曬1小時，不可長時間曝曬，恐導致纖維素受損，曬完後，可用棍棒類擊打，讓塵蟎或微生物屍體飛散。信義居家建議，平日如果就養好衛生習慣，如隨手清潔、物歸原位等，小掃除或大掃除時就能相對輕鬆。另外，如果覺得部分區域清潔困難，如大規模消毒、浴廁霉斑、深層清潔、高檔家具清潔保養等，或沒時間清掃，可尋求居家清潔專業廠商幫助，但也要留意，廠商的風評、規模大小等，並詳談清潔內容及清潔費用，避免碰上「清潔蟑螂」(惡意加價或詐騙)，導致財損糾紛發生。