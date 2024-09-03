特企／穿越次元相遇！2.5次元的誘惑　天使們的舞台　9月3日上市

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由集英社同名原作漫畫的動畫改編、日商艾鳴開發、大宇資訊負責台港澳發行的《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》，已於9月3日上午11:00正式上市。並宣布支援手機及 PC 跨平台遊玩，PC 版可於遊戲官網下載，手機版則於 Google Play 商店和 Apple App Store 下載。精緻的3D美術×動畫運鏡×本傳完整語音呈現的電視動畫《2.5次元的誘惑》裡的故事以及遊戲原創故事「2.5次元的愛情（真由梨）」等內容，劇情將會搭配動畫撥放每周持續推進，重現動畫與各種原作名場面，也可以在期間限定的故事活動中，享受各種如同OVA般的原創劇情。請在遊戲中享受奧村與理理沙等人的故事吧！⦁ 上市紀念活動開始為了紀念『2.5次元的誘惑 天使們的舞台』，將舉辦一系列的開服慶祝特典。從9/3日開始，每日登入時將可以領取轉蛋券，最高一共可獲得普通轉蛋券x30，務必每天都要登入遊戲！而初心者特別任務，則是依照任務的不同能夠獲得寶石、轉蛋券，甚至可以拿到[眼中只有你]艾露芬 繪理以及必出SS角色轉蛋券喔。同時將推出超豪華新手禮包，僅限帳號創立後72小時之內才可以購買，CP值爆表絕對不能錯過！⦁ 上市紀念必出SS角色轉蛋開服限定紀念SS確定轉蛋，[幻想妖狐]弗洛索(牧野)、[情慾女帝]拉絲塔洛忒(羽生真由梨)登場！⦁ 特選角色出現機率提升！首位高級轉蛋特選角色，一切的原點[救世之翼]莉莉艾露(天乃理裡沙)登場！跨越次元，與你相遇！立刻下載《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》為你跨次元的喜歡！用盡全力應援！想知道更多遊戲相關訊息，請關注《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》的Facebook官方粉絲團！©Yu Hashimoto/SHUEISHA, Ririsa Project ©Aiming Inc.©SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.