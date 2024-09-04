口乾到不行！小心「這些疾病」在搞鬼　少喝3種飲料防惡化

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▲口乾會使口水減量，除恐引起蛀牙。（圖／取自Unsplash）

口乾會使口水減量，除恐引起蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者還會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染，對此台北榮總表示，若有口腔、喉嚨乾燥等不適，且明顯影響生活品質，該院已成立乾燥症整合門診，由過敏免疫風濕科及牙科醫師提供諮詢與治療，民眾可多利用。台北榮總家庭牙科主任吳詩韻表示，口乾原因主要與系統性疾病或些其他局部因子有關，前者包含乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染、巴金森氏症、上呼吸道感染與老化等，後者則是藥物、呼吸、唾液腺問題、喝水量、抽菸等。吳詩韻說明，口水有許多功能，可使嘴內酸鹼值穩定，且含有抗菌成分，能保護黏膜和牙齒的琺瑯質，有預防蛀牙的效果；此外，口水具保濕作用，有助口腔黏膜傷口癒合，更可潤滑食物，使食物容易吞嚥，且含有消化酵素，能水解食物中的澱粉，並有助感受食物的味道。針對改善口乾，吳詩韻說明，除應減少攝取刺激飲料，包括咖啡、濃茶、酒，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如已出現潰瘍，可塗口內膏減緩發炎，但若為口腔念珠菌感染，則需進一步治療。吳詩韻也提醒，民眾不可輕忽日常口腔保健，包括塗氟、使用含氟牙膏或含氟漱口水，都可降低蛀牙率，並應使用牙刷、牙線或牙間刷，且定期追蹤；此外，如有配戴活動假牙，應每日清潔，以免假牙成為細菌温床，同時要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。台北榮總過敏免疫風濕科主任陳明翰則說，若因免疫失調而產生的乾燥症，稱為修格蘭氏症候群，約3成的自體免疫疾病患者有此困擾，不只口乾，也會有眼睛乾澀的症狀，甚至因此造成角膜潰瘍；此外，研究顯發現這類患者有較高風險罹患淋巴癌，因此最好早期診斷並評估疾病活性，才能制定良好治療策略。陳明翰表示，口乾會影響口腔健康與生活品質，台北榮總已設立乾燥症整合門診，團隊包括過敏免疫風濕科、牙科醫師，有助及早確立診斷、改善症狀，民眾可多參考。