特企／新光銀行榮獲《2024卓越銀行評比》雙獎肯定

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新光金控子公司新光銀行連續十年獲得評審及客戶的肯定，今年於卓越雜誌主辦「2024卓越銀行評比」，榮獲「最佳社會共融獎」及「最佳理專團隊獎」雙獎殊榮，由新光銀行副總經理劉嫺芝代表出席，並接受金管會副主委邱淑貞頒獎。新光銀行表示：秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，長期關心社會議題，結合了行內企業志工的服務與資源，共同推動各項社會共融新策，本次再度蟬聯「最佳社會共融獎」的肯定。除了長期對失智友善議題的重視，近年在身障者金融平權議題上，亦精進各項服務的創新與改善積極深化公平待客，打造更友善的金融環境。因應AI科技及各種詐騙手法日新月異層出不窮的問題，新光銀行持續重視金融防詐議題，除了加入「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術，強化對可疑帳戶的識別，提高防詐成效；加上透過各地舉辦多場的宣導活動及案例分享，加深民眾防詐的警覺心，落實守護客戶資產；此外，與國語日報定期出刊教導理財新知外，搭配理財夏令營活動培養學員正確的理財觀念，並結合彤鳥社會企業共同全新研發防詐桌遊，將常見的金融詐騙手法養成「識詐力」，拓展防詐新視野。此外，新光銀行在財富管理領域再度獲得肯定，榮獲卓越雜誌頒發的「最佳理專團隊獎」，在瞬息萬變的金融市場中，理專團隊以高效管理和團隊向心力為基礎，透過彼此激勵和成長，持續提升服務品質，更以其專業和信賴度成為客戶的堅實後盾。該團隊將此次獲獎的喜悅與榮耀視為客戶的託付，並以此為動力，未來將繼續在財富管理的道路上與客戶攜手共創財富榮景，並以客戶的需求為核心，提供更專業、更貼心的財富管理服務。此次獲獎不僅是對過去努力的肯定，更是對未來發展的激勵，期望能在財富管理領域持續引領潮流，為客戶帶來更多的財富增值機會。