特企／早鳥報名熱烈　渣打臺北公益馬拉松一般報名開放

2025年渣打臺北公益馬拉松於8月20日正式報名啟動，賽事以「RUN FOR CHANGE 改變，從跑步開始」為主題，號召跑友透過跑步改變生活以及傳遞正能量。2025渣打臺北公益馬拉松早鳥名額反應熱烈，網友嘆搶不到早鳥報名。即日起開放一般報名，各位跑友要報要快！
「RUN FOR CHANGE改變，從跑步開始」 已有逾萬跑友立志與眾星一起踏上賽道
該屆渣打臺北公益馬拉松星光熠熠，活動大使「理想混蛋樂團」除了在3公里賽道與大家見面外，賽後也會在終點用歌聲來療癒現場所有跑友，團員們更加碼打賭，跑最後一名的成員要請「小混蛋們」喝飲料！此外，活動也邀請熱愛運動的藝人王仁甫和季芹夫妻分別挑戰全馬、13公里賽事，王仁甫更宣布將挑戰全馬破四，並力邀粉絲們可以與他一同完成挑戰，與跑友們一起突破PB (個人最好成績)。
渣打銀行自2013年起已號召超過2,200名渣打銀行志工熱情參與，加入13公里 Plogging淨街慢跑沿著賽道清理、或者化身啦啦隊在賽道旁為跑者加油打氣、擔任視障陪跑志工以及在終點線協助各項服務工作。2025年的 Plogging淨街慢跑活動邁入第三年，規模再擴大，邀請運動女神房思瑜擔任隊長，房思瑜繼去年於半馬賽事中以高標超越自己所設定的目標後，這次決定再次透過自己的影響力，號召逾百名的跑友們在賽道上體驗邊跑邊撿的獨特路跑活動，如同先前有參加過Plogging淨街慢跑活動的志工分享：志工們都會把看到路邊的垃圾視同稀世珍寶，就算是揹著垃圾邊彎腰邊跑，雖然辛苦，但能成就改變街道環境，特別有意義。
NBRC陪你改變！渣打臺北公益馬拉松專屬跑班助力跑友達標，練跑同時更兼顧公益
為了幫助跑友在賽事中發揮最佳水平，渣打臺北公益馬拉松與NBRC再度攜手，進一步推出專屬跑班。該次教練陣容強大，NBRC教練團將由總教練李翰暄領軍，攜手鄭豪教練、陳廷毓教練，為跑友提供最專業的訓練指導。
針對參加21公里及13公里賽事的跑者，NBRC將於11月16日、12月7日、1月4日舉辦為期三個月的課程。除了課程當日指導外，教練團也將根據跑友個別的體能以及訓練情況，在課後量身為學員訂製一個月的自主訓練計畫，為下一次的課程打好基礎，用最紮實的訓練計劃陪伴跑友一起努力。
為了給予跑友最舒適的跑步體驗，New Balance特別為跑班學員提供報名費優惠活動，學員僅需支付新台幣2,000元的報名費優惠，即可獲得價值4,680新台幣的專業「Fresh Foam 1080」最新一代跑鞋。此專屬跑班報名期間將自9月１日至9月30日為止，跑班名單將於2024年10月11日在渣打臺北公益馬拉松官方Facebook粉絲團公布。
渣打臺北公益馬拉松不僅專注於提升跑友體能，也同步響應社會公益。與New Balance合作的跑班計畫，扣除相關作業費用後的收入將全數捐贈至渣打集團，「Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫」，以持續幫助弱勢族群，讓跑友們的每一步跑得更有意義。
2025渣打臺北公益馬拉松名額有限 立即報名 1月12日加入賽道之旅
2025渣打臺北公益馬拉松報名連結，名額有限，趕快報名，與眾多明星跑者一起「改變，從跑步開始」！
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該屆渣打臺北公益馬拉松星光熠熠，活動大使「理想混蛋樂團」除了在3公里賽道與大家見面外，賽後也會在終點用歌聲來療癒現場所有跑友，團員們更加碼打賭，跑最後一名的成員要請「小混蛋們」喝飲料！此外，活動也邀請熱愛運動的藝人王仁甫和季芹夫妻分別挑戰全馬、13公里賽事，王仁甫更宣布將挑戰全馬破四，並力邀粉絲們可以與他一同完成挑戰，與跑友們一起突破PB (個人最好成績)。
渣打銀行自2013年起已號召超過2,200名渣打銀行志工熱情參與，加入13公里 Plogging淨街慢跑沿著賽道清理、或者化身啦啦隊在賽道旁為跑者加油打氣、擔任視障陪跑志工以及在終點線協助各項服務工作。2025年的 Plogging淨街慢跑活動邁入第三年，規模再擴大，邀請運動女神房思瑜擔任隊長，房思瑜繼去年於半馬賽事中以高標超越自己所設定的目標後，這次決定再次透過自己的影響力，號召逾百名的跑友們在賽道上體驗邊跑邊撿的獨特路跑活動，如同先前有參加過Plogging淨街慢跑活動的志工分享：志工們都會把看到路邊的垃圾視同稀世珍寶，就算是揹著垃圾邊彎腰邊跑，雖然辛苦，但能成就改變街道環境，特別有意義。
NBRC陪你改變！渣打臺北公益馬拉松專屬跑班助力跑友達標，練跑同時更兼顧公益
為了幫助跑友在賽事中發揮最佳水平，渣打臺北公益馬拉松與NBRC再度攜手，進一步推出專屬跑班。該次教練陣容強大，NBRC教練團將由總教練李翰暄領軍，攜手鄭豪教練、陳廷毓教練，為跑友提供最專業的訓練指導。
針對參加21公里及13公里賽事的跑者，NBRC將於11月16日、12月7日、1月4日舉辦為期三個月的課程。除了課程當日指導外，教練團也將根據跑友個別的體能以及訓練情況，在課後量身為學員訂製一個月的自主訓練計畫，為下一次的課程打好基礎，用最紮實的訓練計劃陪伴跑友一起努力。
為了給予跑友最舒適的跑步體驗，New Balance特別為跑班學員提供報名費優惠活動，學員僅需支付新台幣2,000元的報名費優惠，即可獲得價值4,680新台幣的專業「Fresh Foam 1080」最新一代跑鞋。此專屬跑班報名期間將自9月１日至9月30日為止，跑班名單將於2024年10月11日在渣打臺北公益馬拉松官方Facebook粉絲團公布。
渣打臺北公益馬拉松不僅專注於提升跑友體能，也同步響應社會公益。與New Balance合作的跑班計畫，扣除相關作業費用後的收入將全數捐贈至渣打集團，「Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫」，以持續幫助弱勢族群，讓跑友們的每一步跑得更有意義。
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