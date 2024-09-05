AI驅動新經濟思維！國際管理盛會聚焦AI趨勢觀察

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▲活動聚焦探討在生成式AI的趨勢觀察，企業菁英及領導人齊聚，共同關注AI浪潮下的管理創新及策略遠見。（圖／記者黃文德翻攝）

2024《哈佛商業評論》管理年會「生成式AI浪起，迎接全球經濟超級週期」4日登場，邀集兩大國際大師與多位國內產學領袖跨界交流，聚焦探討在生成式AI的趨勢觀察，企業菁英及領導人齊聚，共同關注AI浪潮下的管理創新及策略遠見。未來今日研究所（Future Today Institute）執行長艾美．韋伯（Amy Webb）指出，如今驅動經濟超級週期的，已經不是單一技術，而是三項關鍵通用目的科技，人工智慧、感測器和生物科技。為了因應科技變革，韋伯建議，建立跨部門AI團隊、投資AI培訓和教育、確保數據品質和治理、以及培養創新文化，支持探索利用AI新方式的各種提議。《哈佛商業評論》英文版總編輯殷阿笛（Adi Ignatius）則提醒，企業不應該只想著如何應用生成式AI技術，而是必須先考慮企業痛點是什麼？先找出問題之後，再考慮是否有技術可以協助解決。前教育部長、政大講座教授吳思華指出，AI時代的領導者要具備四項特質。首先是具備宏觀視野、能精準提問、誨人不倦的「教育長」；第二是提升資源價值的「創新者」；第三是積極倡議、對未來有清晰的願景的「革命家」；第四則是在公私利益間取得平衡的「賢明智者」。政大DBA專任教授暨政治大學商學院院長黃家齊提醒，傳統MBA教育著重於培養學生解決問題和研究的能力，如今需多培養「成長型思維」來因應AI挑戰。此外，AWS香港暨台灣總經理王定愷、中華電信董事長郭水義、國泰航空數碼部總經理鄒銘諾，三大產業領袖則分享跨界實務「GenAI創新應用策略」。