接軌未來！電競爭霸賽點亮2024桃園體育運動表演會

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▲本賽事規劃以賽代訓的模式培養在地電競新秀，並融合新創轉播技術與產業，強調科技與電競的多元結合。（圖／桃園市政府體育局提供）

一年一度的「2024桃園體育運動表演會暨體育有功人員（團體）表揚活動」將於9月7日在桃園藝文廣場隆重舉行。本次活動由桃園市政府體育局主辦，以全新「穿梭虛實」概念呈現，主題為「Keep On Moving!」，目的在彰顯「持續往前」與「運動不懈」的精神。本次活動將由桃園市體育總會各單項委員會及各級學校體育團隊等分別進行精彩的展演，並將針對桃園市參加2024巴黎奧運獲獎選手及對體育領域貢獻卓著的團體進行表揚。此外，活動特別規劃結合虛擬運動競賽及電競賽事，並設置互動體驗區，展現前所未見的跨領域創新突破，為參與者帶來全新的體驗。「2024桃園電競爭霸賽」自八月初開放《特戰英豪》項目報名後參賽踴躍，本賽事規劃以賽代訓的模式培養在地電競新秀，並融合新創轉播技術與產業，強調科技與電競的多元結合。本次電競賽吸引了超過兩百位參賽選手，其中每支隊伍都由桃園在地的電競菁英助陣，共同競逐總額超過新台幣 20 萬元的獎金。這筆獎金對於業餘賽事而言相當豐厚，激發選手們的熱情與鬥志，為賽事增添更多競爭與看點，歷經一個月的拚搏，最後線下總決賽將由兩支脫穎而出的隊伍【ONEDAMN】和【魔物大冒險】展開對戰，勢必精彩可期，將成為此次體育表演會的一大亮點。桃園市近年來積極推動電競運動發展，展現對於此一新興領域的投入與遠見。市府特別成立了電子競技委員會，並與在地學校合作設立電競專班，大力支持及培育具競爭力的電競人才，此外，透過舉辦「六都電競爭霸戰」及「桃園電競節」等全國性大型賽事，促進城市間的文化和技術交流，更在全國電競圈內逐步建立起影響力。為了推動新興運動與相關產業的發展，桃園市政府體育局與體育發展基金會，共同舉辦電競爭霸賽，並積極邀請企業參與，包括微星、技嘉及威剛科技等知名品牌都將參與其中，分別提供電競設備、器材、體驗活動及獎品等，展現桃園在電競產業的多元發展潛力。未來，桃園市將繼續擴大賽事規模，積極吸引更多參賽者的加入，同時結合新興技術，期待成為具影響力的電競城市。桃園體表會活動現場將發放摸彩券，獎項包括Gogoro電動車、筆記型電腦、55型4K液晶顯示器等多項好禮。市民朋友們千萬不可錯過這一年一度的桃園體表會，9月7日歡迎來到桃園藝文廣場一起玩電競、瘋虛擬、看表演！2024桃園體育運動表演會暨體育有功人員（團體）表揚活動資訊活動日期：2024年9月7日（星期六）活動時間：下午1點至晚上9點活動地點：桃園藝文廣場活動內容超豐富：•電競對決大賽🎮•虛擬三項運動比拼🏆•YOYO親子互動秀👪•巴黎奧運與體育有功表揚典禮• 多組體育表演會