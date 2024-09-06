特企／隱藏巷弄的秘密！黑麵店三代傳承　竹北分店驚豔登場

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新竹市有一間隱藏在假日花市榕樹下並擁有40多年歷史的麵店——黑麵店。這家店從最初的腳踏車攤販發展到如今擁有分店，背後蘊含著一個家族對美食的堅持與對傳統味道的傳承。如今，黑麵店在竹北開設了分店，延續了阿嬤的味道，帶給在地居民無數兒時的回憶。黑麵店竹北分店的創辦人戴辰庭表示：「這間麵店已經在地經營40幾年，從阿嬤時期至今已經第三代了。阿公每天騎著三輪摩托車，在鐵皮屋下賣麵，沒有招牌，靠著這一碗碗的麵，拉拔著四個孩子長大。如今這份手藝和味道已經傳承到了第三代，不但有了店面，甚至還在竹北開了分店，希望能讓更多人品嚐到這份記憶中的美味。」黑麵店的品牌名稱簡潔卻充滿意涵——「黑」，源於這裡的招牌乾麵醬的顏色。LOGO的設計也相當有意思，黑色的底部呈現出麵條的形狀，碗和筷子象徵著傳統飲食文化的延續。這簡單而富有深意的設計，完美詮釋了黑麵店的品牌精神，既傳承了阿嬤的味道，也展現了現代的設計美學。黑麵店的招牌商品——乾麵，不只是一碗簡單的麵，而是融合了三代人的心血與努力。然而竹北分店的開設，正值疫情三級警戒時期。面對挑戰，店家決定如期開業，並推出外送服務，消費滿150元即送到府，讓顧客在防疫期間也能享受到熟悉的味道。這種迎難而上的精神，正是黑麵店成功的關鍵。在食材方面，始終堅持使用台灣豬，每日用豬大骨、豬頭骨和肝連肉熬煮湯頭，不添加任何調味料，確保湯頭的天然鮮甜。店內的油蔥酥更是手工製作，從剝皮、切片到油炸，每一步都親力親為，保證香氣四溢。乾麵的黑醬和辣椒也是由父親親手熬煮，這份家傳的味道在竹北分店得以完美複製。此外，所有水源均使用賀眾牌淨水器過濾。這家麵店自開業以來，透過顧客們口耳相傳的好評，逐漸積累了4.4顆星的Google評論。每一條評論，無論好壞，店家都虛心接受並改進。這份真誠和感恩之心，讓每一位光顧的顧客都能感受到家一般的溫暖。這家麵店今年迎來了開店的第三年，因為客人們紛紛讚賞他們的小菜和滷肉飯，店家決定推出這些美食的真空包裝，讓遠方的顧客也能享受到這份美味。品牌的滷肉選用半肥瘦的帶皮肉塊，令人回味無窮，一吃就上癮。真空包裝的推出不僅方便保存，還能鎖住滷肉的味道，保留其軟嫩的特點。無論是自己享用還是送禮，都能讓人感受到最原汁原味的美食享受。這家麵店的滷肉飯和小菜，早已成為顧客心中的美食記憶，相信隨著真空包裝的推出，會吸引更多人的喜愛。創辦人的弟弟戴士堯最近在新竹東門市場開設了宵夜場，販售與老店相同的食品。創辦人戴辰庭表示：「希望將阿嬤辛苦經營一輩子的麵店發揚光大，讓更多人品嚐這裡獨有的招牌口味。」黑麵店的故事，不僅僅是傳承的味道，更是三代人不懈努力與創新的結晶。他們的精神、堅持和對顧客的真誠，是這間小吃店成為竹北地區美食地標的重要原因。期待黑麵店在未來的日子裡，能夠繼續發光發熱，帶給更多人美味與感動。