轉多訊號浮現？外資結束連12賣　三大法人買46億、台股漲247點

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台北股市今（6）日終場上漲247.48點或1.17%，收在21435.19點，成交量再度縮小到2682.5億元，創下1月29日以來新低量；其中三大法人合計買超46.27億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連12賣「由賣轉買」買超11.95億元；投信「連16買」，今日買超54.57億元；自營商（自行買賣）「連5賣」賣超20.25億元，合計三大法人買超46.27億元。美國即將公布非農就業數據，投資人觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨日跌多漲少，不過台北股市今日卻沒有一同走低，開盤上漲67.74點、來到21255.45點，雖然開高後迅速走低，不過在買盤推升之下翻紅，在權值股力挺之下，再加上高價IC設計股走高，終場上漲247.48點或1.17%，收在21435.19點，高低震盪336.57點，日K終結連4黑，成交量再度縮小到2682.5億元，創下1月29日以來新低量。此外，台股本周下跌832.9點或3.74%，周K拉出一根黑K棒。中小型股同樣走高，櫃買指數一度回測平盤，不過買單推升指數終場上漲0.59點或0.23%，收在261.8點，日K終結連4黑，成交量為956.47億元。權值股今日全數走高，台積電以909元開出，盤中買氣持續增加，最後一盤爆出2610張買單，激勵股價終場收在最高價918元，上漲16元或1.77%，積利大盤指數就有128點；鴻海以175.5元開出，盤中最高一度來到178元，終場上漲1.5元或0.86%，收在176.5元，貢獻大盤指數就有7點；連續好幾天走弱的聯發科，今日回神反攻，最高一度來到1150元，終場上漲35元或3.15%，收在1145元，貢獻大盤指數就有18點；廣達則是受惠於第三季有望獲利表現佳，股價一度漲逾4%，終場上漲9.5元或3.85%，收在256.5元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、喬福、長榮航、高鋒；個股成交值排行榜前五名為：台積電、大立光、廣達、鴻海、均豪。