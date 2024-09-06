特企／中華民國腦性麻痺協會Ｘ北流　推出【跟著腦麻一起流動！】

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中華民國腦性麻痺協會和臺北流行音樂中心（簡稱北流）首度跨界合作【跟著腦麻一起流動！】音樂教育計畫，運用由北流開發的線上免費音樂創作工具「北流雲取樣機」，提供給腦性麻痺朋友音樂課程使用，從 7/26（五）起即展開為期 12 週的課程。今日（9/6）正好為課程中期，特邀客座講師鳳小岳及臺北流行音樂中心黃韻玲董事長參與教學、鼓勵腦性麻痺朋友學習音樂。腦性麻痺朋友因每人的狀況不盡相同、行動不便利、較難有機會與人社交，多半長期由家人照顧，又因手部張力障礙不同，使得能夠實際體驗彈奏的樂器相當有限，也因此他們的音樂復健治療較固定。本次課程由擁有豐富表演藝術演出製作策劃經驗的「銳勝力公關顧問公司」創辦人毛安琪向北流及腦麻協會雙方提案促成合作，讓腦性麻痺朋友們能夠透過簡單操作的「北流雲取樣機」以按壓碰觸手機平板的方式來學習錄製、創作音樂，希冀帶給他們不一樣的音樂治療可能性，從中建立自信與表達自我的機會。全系列課堂以「北流雲取樣機」及「音樂創作體驗」為核心，共計招收 10 名腦性麻痺朋友，音樂教學重點將擺在腦性麻痺朋友能夠強化自我表達及與社會互動的能力，由音樂治療師於課前課後替學生們做評估表（有關於社交能力及技巧等評估），藉此依據再做未來課程規劃調整。課程由音樂治療師廖珮岐帶領為主及北流專業音樂教師團隊：北流董事長黃韻玲及實力派演員暨創作歌手鳳小岳擔任客座講師、戰犯音樂主理人/製作人陳小律、北流雲負責人卓怡岑共同指導教學。此計劃也將在今年 10/5 （六）世界腦麻日於松山文創園區辦理小型成果展，明年也希望持續擴大計畫。期許未來「北流雲取樣機」不僅僅是用來推廣流行音樂，也能成為幫助腦麻兒的「音樂治療復健輔具」、未來亦可將評估表紀錄和實體課程的經驗分享至國際，讓世界腦性麻痺朋友、其他國家也能使用，協助更多腦性麻痺朋友用更有趣的方式來體驗音樂、輕鬆創作音樂，提升他們社交力、表達自我情感、探索自我及提升自我價值與自信心。期待有更多企業夥伴挹注支持，讓此計畫能夠繼續延展擴大進行，讓更多腦性麻痺朋友都能體驗到不一樣學習音樂的方式！