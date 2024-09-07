許光漢結訓！同梯役男一回家被狂問這件事　心寒：這個家我不要了

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▲許光漢6日完成新兵訓練，放假2天後，9日撥交至選擇的服役單位受訓，地點一樣在成功嶺，13日到南投中興新村的公益大使團服役。（圖／記者吳翊緁攝）

▲許光漢有張精緻臉孔及實力派演技，曾經以《關於我和鬼變成家人的那件事》首度叩關金馬影帝，近年積極耕耘國際市場，去年5月受邀前往南韓首爾參加百想藝術大賞頒獎典禮。（圖／百想藝術大獎提供）

33歲「國民老公」許光漢選擇事業正值巔峰之際入伍服役，他昨（6）日結束21天新兵訓練，提前在下午12點多獨自步出成功嶺營區大門，搭上經紀公司的保母車離去，享受6小時榮譽假，有同梯網友抱怨，回家後被立刻被親友連番拷問「你到底有沒有看到許光漢」，讓他心寒表示：「這個家我真的不要了...」一名男網友在Threads發文，透露昨天結訓回到家，以為打開家門的第一句話會是聽到家人說「辛苦了！歡迎回來」，結果竟然被問：「當兵當那麼久，你到底有沒有看到許光漢？」原PO難過地表示：「有是有，雖然是用喉結認出來的，但這個家我真的不要了...258T真的可以直接改為成許光漢T！」並附上哭臉的emoji。該篇貼文吸引超過7千人按讚，瀏覽數累計8.3萬，男網友還補充：「剛剛連阿嬤都來問我 ，新聞有報一個明星今天當兵也放假，你有在軍中看過他嗎？」大批網友笑翻，「哇！連阿嬤都這樣那真的沒有了」、「阿嬤直接到部隊說掉了一個孫子然後領許光漢回去」、「恭喜放假，就好好休息吧，是說你到底有沒有看到許光漢」、「許光漢沒回來你還有臉回來」、「你這是身在福中不知福」、「請問喉結性感嗎？」