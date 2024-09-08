獨家／張惠妹再登上海8萬人體育場！最害怕1事曝光：不可控制

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▲張惠妹這次開唱做了不少變動，想給歌迷不同驚喜。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）本週末在上海8萬人體育場舉辦「ASMR MAX」演唱會，近來也頻頻有風聲傳出，她將在年底把這套演唱會搬上台北大巨蛋演出。近來不斷挑戰大型場地開唱的阿妹，這次是第6度登上上海體育場，面對這種大型場地，她已經無所畏懼，不過經紀人陳鎮川向《NOWnews今日新聞》透露，還是有一個不可抗力的因素讓他們很擔心，就是這次的場地在戶外，很難控制天氣，都要祈禱每次開唱可以遇到好天氣，但如果遇到惡劣天氣也沒有辦法，只能及時想配套措施。張惠妹近來頻頻在國外舉行巡迴演唱會，「ASMR MAX」演唱會是她個人第8次大型巡演演唱會，也是「ASMR」演唱會的升級版，以戶外體育場規格開唱。日前已經前往中國江蘇、陝西、天津、新加坡開唱，休息1個多月後，阿妹第6度站上上海體育場開唱，可以看到阿妹和團隊這次祭出許多驚喜，不僅曲目有大幅度變動，也特別訂製了多套新造型。陳鎮川先前也透露，雖然已經演出了多個場次，不過後續演出還會再調整，阿妹自己也覺得MAX版好幾首曲目唱得非常爽，不論是耳熟能詳還是較少唱到的歌，阿妹都來者不拒。張惠妹的台風也非常穩，可以完全掌握戶外的演出氣氛，陳鎮川也說，其實她以前的專長就是唱好幾萬人的體育場演出。張惠妹面對這次第6度登上上海體育場，陳鎮川向《NOWnews今日新聞》透露，因為他們以前就辦過好幾場大型演唱會，所以這次重新登上8萬人演唱會，他們完全不擔心，但只有一個不可控的問題，就是要擔心天氣狀況，如果天氣不佳，可能演出會受到影響。記者實際觀察上海天氣，所幸這次天氣非常好，下午氣溫高達30度以上，非常炎熱，晚上則變得比較涼爽，是非常適合看演唱會的天氣。