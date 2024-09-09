特企／箇中翹楚！理財專家讚00915是「高股息ETF新秀」

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市面上號稱抗跌的高息低波ETF有非常多支，但被最多人推崇的是凱基優選高股息30(00915)，除了有多位財經主播推薦，連知名理財專家盧燕俐也非常推薦！盧燕俐就提到00915是這兩年中，領漲抗跌高息ETF的箇中翹楚。盧燕俐透露會特別寫一篇文章來介紹00915，是因為有粉絲寄信詢問她，「00915低調不行，為何含息總報酬能一枝獨秀，成為今年唯一打敗大盤的高息ETF？」她分析選股邏輯是關鍵因素！盧燕俐指出「00915的選股邏輯是選定二高一低，也就是高股息、高品質與低波動」，並且加入多因子投資，可有效控制下行風險。再來每年有兩次的換股機制，因此00915得以在六月粉趁著鴻海高點的時候賣出，賺取資本利得。盧燕俐也引用CMoney數據，截至9月5日，00915今年來績效高達26.02％，在20多檔高股息ETF中名列前茅。另外，穩定的季配息也是00915深受存股族喜愛的原因。盧燕俐指出「今年前兩次都發放現金0.72元，這次最新公告是0.82元」，配息金額創新高，若以9月5日收盤價計算，單季配息率高達3％。正所謂初生之犢不畏虎，00915才掛牌成立兩年，累積配息已達3.95元，盧燕俐給予00915的評價是「堪稱高股息ETF新秀」，因為00915成立以來的總報酬率已超過100%！穩定的投報率，也吸引許多「不會選股，又想參與台股成長，且同時有現金流需求的人」。但美國經濟情勢不明，盧燕俐提醒「美國非農就業數據不如預期，費半大跌，而接下來台股可能也有補跌的壓力，她也建議投資人，可以趁著這波回檔加碼買進績優ETF，也是股民的一個好選擇！00915預計在9月19日除息，因此9月18日為最後買進日，並將在10月16日發放收益，想上車的投資人，要把握時間了！◎本文內容已獲 盧燕俐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險