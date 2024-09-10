彰化友善店家徵選啟動 總獎金達55萬元等你拿

彰化縣政府為迎接即將到來的2025台灣設計展，積極推動「彰化縣友善店家」徵選活動，希望能遴選出具備友善服務精神的店家，提升旅客在彰化的旅遊體驗，並延長停留時間，帶動彰化經濟發展，打造成為友善城市。
此次徵選活動對象為合法設立於彰化縣的實體店家，參加者需具備公司、商業或稅籍等相關證明文件。活動自即日起至10月21日止公開徵件，徵選類別分為「彰化友饗」、「彰化友禮」及「彰化友趣」三大類，分別針對餐飲、伴手禮及旅宿或各式商業服務的店家進行評選。預計第一階段將甄選200家、第二階段進行專家學者現場訪視，最終選出100家首屆彰化縣商圈友善店家。
經濟暨綠能發展處表示，入選店家將獲得彰化縣政府頒發的友善店家標章，並享有多項行銷資源與媒體曝光機會。符合標準的店家還可依其友善服務項目，獲得新臺幣5,000元或1萬元的獎勵金，總獎金金額高達新臺幣55萬元。
此活動不僅為2025台灣設計展提前暖身，更期望透過此計畫讓來訪的旅客感受到彰化的熱情與在地特色，進而促進地方經濟發展。有意參加的店家可至彰化縣政府全球資訊平台及活動網頁（搜尋關鍵字「彰化友善店家」，網址：https://changhua.vrworld.com.tw下載相關計畫詳情。如有疑問，請聯絡經濟暨綠能發展處（電話: 04-7532176）或彰化縣友善店家專線（電話: 04-7060727）。
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經濟暨綠能發展處表示，入選店家將獲得彰化縣政府頒發的友善店家標章，並享有多項行銷資源與媒體曝光機會。符合標準的店家還可依其友善服務項目，獲得新臺幣5,000元或1萬元的獎勵金，總獎金金額高達新臺幣55萬元。
此活動不僅為2025台灣設計展提前暖身，更期望透過此計畫讓來訪的旅客感受到彰化的熱情與在地特色，進而促進地方經濟發展。有意參加的店家可至彰化縣政府全球資訊平台及活動網頁（搜尋關鍵字「彰化友善店家」，網址：https://changhua.vrworld.com.tw下載相關計畫詳情。如有疑問，請聯絡經濟暨綠能發展處（電話: 04-7532176）或彰化縣友善店家專線（電話: 04-7060727）。