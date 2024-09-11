台灣亞巡賽最高殿堂　2024仰德TPC獎金加碼至百萬美元

我是廣告 請繼續往下閱讀

總獎金額度100萬美元的高爾夫賽事「2024仰德TPC錦標賽」，即將於9/26至29日於林口高爾夫球場精彩開打，此為仰德集團舉辦第13屆比賽，仰德集團董事長許育瑞為吸引國際級好手參賽，打造台灣亞巡賽的最高殿堂，培育台灣好手，提升大賽經驗，提高獎金額度至100萬美元，也讓仰德TPC錦標賽，成為高爾夫球迷年度必看的精彩賽事。享譽國際的「2024仰德TPC錦標賽」即將開打，今年獎金總額加碼至100萬美元，仰德集團表示，為讓台灣好手有更多機會和競技舞台，董事長許育瑞特地加碼獎金額度至百萬美元，目的是優化台灣選手的經驗，也希望透過在地比賽，給予選手地主優勢，企盼創造佳績，成為前進國際賽事的跳板。球迷入場除能欣賞高水準賽事外，今年首度推出「抽獎活動」，最大獎包含YAMAHA機車（價值86,000元）、PING高爾夫球袋（價值上萬元）、OMNIX三腳架球袋（價值上萬元）、Caddytalk測距儀（價值近萬元）、FORMOST測距手錶5名（價值數千元）與國賓飯店禮卷等豐富的摸彩獎項，讓到場觀賽的球迷有機會當「幸運兒」，樂抱大獎回家。「2024仰德TPC錦標賽」舉辦至今，已走過十多個年頭，仰德集團感謝許多台灣與日本在台企業的熱烈迴響和支持，今年期盼更多企業加入贊助行列，為了國內的體育盛事，共同推動這座國際高球舞台。仰德集團也歡迎各國選手前來參賽，並期許所有選手展現精采球技，締造優異成績。