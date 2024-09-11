《王之國》安世河傳霸凌！同窗控「拿碎玻璃捅我肚子」　證人現身

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▲▼安世河被控訴多年前霸凌自己的同學，行徑惡劣且囂張。（圖／安世河IG）

南韓演員安世河入行13年，演過《雲畫的月光》、《無法抗拒的他、《歡迎來到王之國》等戲劇，近日一名網友指控就學時期遭受安世河霸凌，「他撿一大塊碎玻璃刺傷我的肚子」，還威脅被害人和同學互毆，且陸續有其他人發聲作證，對此，安世河的經紀公司全盤否認。據韓媒報導，日前，一位A先生發文指稱安世河涉入校園暴力事件，受害人就是自己，多年前念書時，安世河人高馬大，成為小團體的頭頭，某次安世河向他走來，撿起地上一大塊碎玻璃，直接朝他的腹部捅過來，接著恐嚇他和另一位同學互相毆打，「我根本就不想打架，而且對手比我還小，看起來根本無法和我打鬥。」昨（10）日有自稱是安世河同班同學的B先生出面，指出A先生向他求助，並公布兩人的KakaoTalk對話紀錄截圖，B先生說，當年自己目睹安世河和其他人一起欺侮學生的行為，「走廊裡發生了很多爭吵或咒罵的情況，我也試圖像那樣避開在旭（安世河本名）」，但屈服安世河威嚇，沒有出手相救，未來願意上法庭作證， 「這次我盡量不成為旁觀者。」針對多人控訴安世河霸凌黑歷史，所屬的HUNUS娛樂：「我們對漏洞百出的假消息進行調查，爆料內容存在諸多矛盾，我們將對此類虛假訊息採取法律行動。」