正統關西和食體驗　莞固「秋懷石」菜單展現絕美料理藝術

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▲懷石料理不僅要契合季節氛圍，還需巧妙地融入當季食材，這是一門要求極高的料理技藝。和食精神透過懷石料理的視覺與味覺，得以完整呈現。（圖／品牌提供）

▲莞固和食今年推出的秋懷石料理，延續正統的「和食精神」，並融合當季新鮮食材，通過精緻的懷石料理方式，為消費者帶來卓越的美食體驗。（圖／品牌提供）

▲頑味餐飲集團本部長笠原隆昌（左）及總經理駱威旭（右）共同打造莞固「和食精神」。（圖／品牌提供）

日本料理品牌「莞固和食（がんこ）」自1963年創立，於2019年來臺灣發展，抱持著對料理的深度理念持續壯大。今年9月中旬，莞固和食將推出以「御膳」和「懷石」為主軸的秋季料理。其中以「懷石料理」最能展現和食的藝術精神，此料理通常由多道精緻菜品組成，並依序呈上，不僅滿足味蕾，更是經過巧妙設計與細心製作的藝術品。由料理本部長笠原隆昌領軍，將日本傳統文化中對「景」的追求融入懷石料理的擺設，完美呈現了對日本傳統文化的高標準應用。料理中運用了精湛的刀工與時令食材的組合，傳遞出日本料理的文化美學與獨特氛圍。懷石料理秉承正統日本和食的特色，從構思之初便融入「季節」與「景色」的概念。在菜單設計過程中，將生活中的靜謐、質樸與自然美巧妙融入，並在季節、視覺與味覺的和諧之下，呈現出和食的美學精髓。頑味餐飲集團總經理駱威旭表示，莞固推出的料理非常注重「和食精神」，堅持以當季食材做變化，每季的懷石料理均選用當季最豐盛、最適合的食材，並精心調味以突顯食材的原味特色。其用心程度無疑展現了日本正宗的「職人精神」。莞固和食本季推出的秋懷石料理，包含了「柊ひいらぎ」、「楓 かえで」以及「葵あおい」三款選擇，還有不到千元的「やわらぎ柔御膳」。這些料理皆由料理本部長笠原隆昌精心設計，堅持「和食精神」，結合臺灣當季食材，呈現正統關西和食。駱威旭總經理指出，懷石料理因工序繁複和備料困難，即使在日本也需提前預約且價格高昂，往往使許多消費者望而卻步。然而，莞固和食在臺灣推出的季節懷石則相對實惠。例如，今年秋季懷石料理，不僅使用了A5和牛、黑鮪魚和伊比利豬等高級食材，還能在一餐中品嚐到各種精緻的料理手法，非常值得一試。由於莞固和食在臺灣的用心推廣，民眾只需簡單預約，即可輕鬆前往門市並享用精緻的懷石料理。這不僅免去了出國的麻煩，莞固和食在臺灣推出的懷石料理更是「價格美，品質優」，是品嚐懷石料理的最佳選擇。莞固和食專注於顧客體驗，是少數提供「客製化懷石料理」服務的店家之一。由於懷石料理的工序和備料極為繁複，客製化難度較高，這也顯示了莞固和食對於推廣正統懷石料理的用心。高品質的服務體驗，源自がんこ創辦人的理念：「快樂」、「超值」、「美味」，這些理念使莞固和食自創辦以來，始終以堅持的美味及服務贏得消費者的喜愛。在料理方面，莞固和食提供精心設計的用餐氛圍和味覺平衡，讓在臺灣享用正統和食料理成為一種難得的體驗。頑味餐飲集團旗下的莞固和食品牌在全台擁有三間分店，分別位於林口、大直和台南。9月中旬，莞固和食推出今年度的「秋季懷石料理」，為消費者帶來唯美舒適的用餐氛圍和高檔的味覺享受。無論是商務宴請、節日慶祝，還是家庭聚餐或朋友約會，莞固和食以超實惠的價格和正宗的和食料理，滿足每一位消費者的味蕾！