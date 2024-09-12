特企／「權民作伙來」週末美食市集　小吃與投資的絕妙搭配

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▲本次活動以臺灣「黃金搭配的美食」作為概念主題，「奶茶配珍珠」、「香腸配大蒜」與「鹽酥雞配九層塔」，是人人一致認同的完美組合。（圖／中華民國證券商業同業公會提供）

中華民國證券商業同業公會長期致力推廣權證教育，此次舉辦「權民作伙來」美食市集活動，串聯美食與知識，將「奶茶配珍珠」與「股票配權證」的概念結合，帶領民眾輕鬆又快速地認識權證。活動現場包含多樣的攤位、趣味的活動與精彩的表演，吸引了各年齡層民眾熱烈參與及打卡。「權民作伙來」美食市集於9月7日至8日在台北東區頂好廣場舉行，現場除了有文青小物的攤位，也有販售許多臺灣經典小吃。民眾在逛市集之餘，還能參與快問快答遊戲，在緊張刺激的答題過程中，也同時學會了權證的基本概念、特色與專有名詞，好吃的美食入口，簡單易懂的知識也入手了！遊戲之外還有現場演唱表演，讓民眾大呼：「好吃又好玩，沒想到還可以同時認識權證！」。本次活動以臺灣「黃金搭配的美食」作為概念主題，「奶茶配珍珠」、「香腸配大蒜」與「鹽酥雞配九層塔」，是人人一致認同的完美組合。而在投資的概念裡，「股票配權證」的黃金搭配正如同這些小吃，利用權證高槓桿的特性，若投資眼光精準，獲利效果將大大提升，相當於奶茶加上珍珠，美味因此加乘。利用比喻的方式，人人都能輕易理解權證的基本特性。若想更深入認識權證，歡迎搜尋「權證贏家」官網，了解權證更多的相關知識，並可於「權證模擬交易」使用20萬模擬金，在即時同步股市真實行情的平台練習買賣。權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。