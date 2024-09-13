林義雄成立反核團體30周年　黃士修怒嗆：一群戴著斗笠的江湖騙子

民進黨前主席林義雄成立的反核團體「人民作主志工團」今（13）日辦三十周年紀念餐會，核能流言終結者創辦人黃士修在臉書批，這就是一群戴著斗笠的江湖騙子，消失了6年，如今林義雄帶領的這一幫人，又在蠢蠢欲動。反核團體真是好，有錢有勢有人罩，吃香喝辣一直爽，升官發財有門道。
黃士修在臉書說，人民作主志工團在新聞稿羅列，自1994年起，從核四公投促進會，到人民作主志工團。最新經歷是2018年，擺脫鳥籠《公投法》，但現在已是2024年，消失的6年呢？志工團不敢說，2018年以核養綠公投，被中選會竄改連署合格數，是他絕食抗議加法律訴訟，才救回民主投票的機會「6年前的今天，正好就是我開始絕食的日子。林義雄一點也沒吭聲。」
黃士修提到，志工團不敢說，2019年立法院臨時會，國安類的第一優先法案，完全針對他的公投法修正條款，一天之內三讀強行脫鉤大選，再也不可能有公投通過。林義雄一點也沒吭聲；志工團不敢說，2021年核四公投，應是林義雄的宿願，竟由他來實現，卻因脫鉤大選，投票率低到正反方都沒過門檻，證明公投制度被徹底扼殺，林義雄一點也沒吭聲。
黃士修表示，志工團在新聞稿宣稱，2014年4月22日，林義雄先生展開「落實民主 停建核四」禁食行動。實情是，林義雄威脅政府停建核四，強迫人民為他的私慾買單。聲援林義雄的反核人士，還大喇喇在電視上自爆，林義雄在義光教會吹冷氣，喝豆漿假絕食。
黃士修批，如今，林義雄帶領的這一幫人，又在蠢蠢欲動。反核團體真是好，有錢有勢有人罩，吃香喝辣一直爽，升官發財有門道。不像以核養綠志工苦哈哈，領銜人還得自掏腰包。「我只想問一句，所以你們家詐騙頭子，這幾年到底死去哪了？」
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黃士修提到，志工團不敢說，2019年立法院臨時會，國安類的第一優先法案，完全針對他的公投法修正條款，一天之內三讀強行脫鉤大選，再也不可能有公投通過。林義雄一點也沒吭聲；志工團不敢說，2021年核四公投，應是林義雄的宿願，竟由他來實現，卻因脫鉤大選，投票率低到正反方都沒過門檻，證明公投制度被徹底扼殺，林義雄一點也沒吭聲。
黃士修表示，志工團在新聞稿宣稱，2014年4月22日，林義雄先生展開「落實民主 停建核四」禁食行動。實情是，林義雄威脅政府停建核四，強迫人民為他的私慾買單。聲援林義雄的反核人士，還大喇喇在電視上自爆，林義雄在義光教會吹冷氣，喝豆漿假絕食。
黃士修批，如今，林義雄帶領的這一幫人，又在蠢蠢欲動。反核團體真是好，有錢有勢有人罩，吃香喝辣一直爽，升官發財有門道。不像以核養綠志工苦哈哈，領銜人還得自掏腰包。「我只想問一句，所以你們家詐騙頭子，這幾年到底死去哪了？」