羅子溢《婚後事》將外遇寫成小說！CP浴缸濕身戲尺度破表

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▲賴慰玲（左）與黎諾懿追求刺激，事業、感情上密不可分。（圖／TVBS）

TVBS愛情倫理劇《婚後事》，由香港知名演員羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演。本劇以「離婚」、「不忠」、「錯愛」及「修復」四大章節為核心，透過六位主角的多重視角，深刻剖析婚姻中的愛恨糾葛、信任危機與情感修復，香港播出後獲得熱烈迴響，豆瓣評分更高達8.8分。首次擔任女主角的陳自瑤，大膽尺度的演出，引發不少熱議。首集以羅子溢、陳自瑤之間「離婚」篇章拉開序幕，劇中羅子溢飾演流浪教師潘善仁，與陳自瑤飾演的女強人張明芯原為恩愛夫妻，卻因外遇面臨感情破裂。陳自瑤在生日當天，發現聲稱要彌補兩人感情的羅子溢，將他與王敏奕飾演的小三呂靜海的偷情過程，寫成名為《婚後事》的小說，甚至把自己的妻子形容為「悍妻與虎媽」，令陳自瑤倍感羞辱，請來王牌律師對戰羅子溢，嗆聲：「離婚的本錢從來都不是錢，而是不怕當一次混蛋」，令這段婚姻關係陷入無可挽回的地步。黎諾懿飾演補教天王甘誠鈞，靠著賴慰玲飾演的女友兼秘書呂靜林協助，將補教事業經營的有聲有色，熱愛刺激又講究自由的兩人，一場浴缸全裸戲大膽挑戰觀眾底線。此外，黎諾懿劇中一路見證兩位摯友羅子溢及陳自瑤感情的他，內心深處卻對陳自瑤情有獨鍾，暗戀心事也成為自己與女友爭吵的導火線。