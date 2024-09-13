特企／魚中魚週年慶！挑戰今年最促銷　還有總價千萬豪禮送

「魚中魚寵物水族」今年慶祝34週年，推出總市值超過千萬的豪禮大獎！活動從9月12日起至10月20日，期間到店裡消費，全館水族及寵物商品最低5折起，還有滿額抽獎，獎品包括偉士牌機車、愛馬仕商品、Dyson家電、Apple 3C產品、500元折價券等驚喜好禮，每張抽獎卡都有獎！此外，9月和10月出生的飼主及犬貓壽星還有專屬禮物，邀請您一起來慶祝！
在活動期間，魚中魚寵物水族提供萬種商品5折起的優惠，滿足寵物和水族飼主的各種需求。多項商品還有買1送1的優惠，罐頭零食多件省更多。寵物推車、胸背帶等用品最低79折，智能全自動貓砂機最高可現省近三千元！水族魚隻及兩爬飼料低至64折，過濾器和加溫器69折起，豪華美背缸組合最高現省七千多元！現場優惠全面下殺，堪稱年度最強促銷。
在歡慶魚中魚週年慶的同時，還為9月和10月出生的飼主以及犬貓壽星準備了專屬好康！好康一：飼主消費不限金額即可加入會員。好康二：消費滿額再送萌寵餐盤或質感錢包，讓我們一起快樂慶生。（註：犬貓壽星需憑寵物健康護照上的生日證明）
週年慶還有「千萬總獎！一開即中」活動，從9月12日起至10月20日，全台門市單筆消費滿1500元即可獲得千萬總價豪禮抽獎卡一張，每張抽獎卡都有獎！（抽獎卡數量有限，送完為止）獎項包括偉士牌機車、Dyson家電、Apple 3C產品、愛馬仕商品、500元折價券等，總市值超過千萬元，不容錯過！
在即將到來的國慶雙十假期，帶著小朋友和三五好友前往「魚中魚寵物水族」，探索城市中的小小動物園，提升對小動物、水族和爬蟲的興趣，享受「寓教於樂」的生態教育體驗。除了可以近距離觀察萌寵吃播秀，還有機會看到柯爾鴨游泳秀。水族專區宛如海底世界等你來探索，趁著假期到全台30間門市了解各門市特色，更不要錯過購物優惠及贏取豪禮獎項的機會！
活動詳情請見官方網站：「魚中魚寵物水族」官網
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在歡慶魚中魚週年慶的同時，還為9月和10月出生的飼主以及犬貓壽星準備了專屬好康！好康一：飼主消費不限金額即可加入會員。好康二：消費滿額再送萌寵餐盤或質感錢包，讓我們一起快樂慶生。（註：犬貓壽星需憑寵物健康護照上的生日證明）
週年慶還有「千萬總獎！一開即中」活動，從9月12日起至10月20日，全台門市單筆消費滿1500元即可獲得千萬總價豪禮抽獎卡一張，每張抽獎卡都有獎！（抽獎卡數量有限，送完為止）獎項包括偉士牌機車、Dyson家電、Apple 3C產品、愛馬仕商品、500元折價券等，總市值超過千萬元，不容錯過！
在即將到來的國慶雙十假期，帶著小朋友和三五好友前往「魚中魚寵物水族」，探索城市中的小小動物園，提升對小動物、水族和爬蟲的興趣，享受「寓教於樂」的生態教育體驗。除了可以近距離觀察萌寵吃播秀，還有機會看到柯爾鴨游泳秀。水族專區宛如海底世界等你來探索，趁著假期到全台30間門市了解各門市特色，更不要錯過購物優惠及贏取豪禮獎項的機會！
活動詳情請見官方網站：「魚中魚寵物水族」官網