特企／順天堂獲新北企業精典獎雙獎 深耕中藥產業傳遞創新永續

我是廣告 請繼續往下閱讀

順天堂自1946年創立至今即將邁入第80年，始終秉持著「順天應人、堅持品質」的理念，務實的營運制度為企業打下良好基礎，在永續發展及創新轉型方面屢獲肯定，不僅將傳統中醫與現代科技結合，還開始運用AI科技來提升產品品質，順天堂專案處處長李明宗也提到，期望未來能透過AI科技，讓中醫藥的品質管理及便利性再提升，進而減少醫療資源的浪費。在永續發展上，除了企業發展的永續傳承之外，順天堂也強調環境永續目標的實踐，包含原物料的取得、藥渣再利用等，並降低生產過程中對環境的汙染，控制溫室氣體及碳排放量，以落實循環經濟的概念。莊武璋總經理也分享，自身經營理念為堅持、轉化與傳承，不只體現了公司重視創新研發的精神，更推動對社會發展的貢獻，尤其在新冠疫情期間，順天堂成為台灣第一家拿到防疫項目核准製造許可的藥廠，應援疫情需求，對國家社會都帶來顯著的幫助，不只銷售版圖更擴及超過60個國家或地區，近期更成為首家獲得臺灣清冠一號正式藥證的中藥廠，這也反映出企業多年來推動轉型的成果。李明宗處長則進一步說明，順天堂積極創新，在各類產品設計開發上皆以「良藥可口、便利實用」為主要概念，為了克服部分民眾對漢方苦味的排斥感，因此針對產品口味進行調整，讓兒童及外國消費者都能接受，這也是清冠一號之所以能在全球獲得巨大成功的關鍵原因之一，更推動整個產業的升級。關於企業未來的展望與規劃，莊武璋總經理最後強調，仍會持續推動「育人、育藥、育材」的理念，在新冠疫情後，中醫藥的重要性開始被看到，大眾對中藥的接受度也逐漸提升。另外，如何讓中藥被更多人接受仍是順天堂長期致力的方向，因此順天堂持續推動中藥科學化，並期待能透過宣導與教育推廣活動，使民眾能更加了解中藥基礎，更展望未來能夠促進中西醫之間的配合，讓患者能得到較完整的治療，致力於實現「順就是健康的天堂」的願景。雖然這條路還很漫長，但這也是順天堂在推動進步的同時仍時刻保持的初衷與使命。