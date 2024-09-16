嚴德發中秋慰問屏東榮家　長輩倍感溫馨

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▲嚴德發率退輔會幹部前往榮靈祠進行祭祀，向已故榮民致上敬意。（圖／屏東榮服處提供）

明天就是中秋佳節，退輔會主任委員嚴德發今（16）日，偕同就養處處長周興國、服照處處長曹東發、事業管理處處長楊長政，前往屏東榮民之家進行秋節慰問。主要向榮家住民長輩們傳遞關懷，讓他們在佳節來臨前感受到溫暖。嚴德發抵達屏東榮家後，首先前往榮靈祠進行祭祀儀式，向已故榮民致上敬意。儀式結束後，嚴主委即前往忘我堂探視住民，並與現場長輩們親切互動，氣氛溫馨融洽。活動中，嚴主委特別頒贈團體加菜金及文旦禮盒，展現退輔會對榮家長輩的關懷與祝福。榮家主任王少谷向嚴德發簡報榮家的主要服務措施及近期工作重點。嚴德發對榮家的營運狀況進行了深入了解，並針對未來工作方向提出指示，強調要持續提升服務品質，確保住民能獲得最佳的照護。嚴德發表示，感謝榮家全體夥伴的努力，期勉大家持續提供優質服務，為住民營造如同家人般的溫馨照護環境，讓他們在這個中秋佳節感受到滿滿的關愛與幸福。