在高雄幸福成圓！市民集團婚禮109對新人完成終身大事

嚴德發中秋慰問屏東榮家　長輩倍感溫馨

記者莊全成／屏東報導

▲退輔會主委嚴德發（左4）前往屏東榮民之家秋節慰問並頒贈加菜金及文旦禮盒。（圖／屏東榮家提供）
▲退輔會主委嚴德發（左4）前往屏東榮民之家秋節慰問並頒贈加菜金及文旦禮盒。（圖／屏東榮家提供）
明天就是中秋佳節，退輔會主任委員嚴德發今（16）日，偕同就養處處長周興國、服照處處長曹東發、事業管理處處長楊長政，前往屏東榮民之家進行秋節慰問。主要向榮家住民長輩們傳遞關懷，讓他們在佳節來臨前感受到溫暖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲嚴德發率退輔會幹部前往榮靈祠進行祭祀，向已故榮民致上敬意。（圖／屏東榮服處提供）
▲嚴德發率退輔會幹部前往榮靈祠進行祭祀，向已故榮民致上敬意。（圖／屏東榮服處提供）
嚴德發抵達屏東榮家後，首先前往榮靈祠進行祭祀儀式，向已故榮民致上敬意。儀式結束後，嚴主委即前往忘我堂探視住民，並與現場長輩們親切互動，氣氛溫馨融洽。活動中，嚴主委特別頒贈團體加菜金及文旦禮盒，展現退輔會對榮家長輩的關懷與祝福。

榮家主任王少谷向嚴德發簡報榮家的主要服務措施及近期工作重點。嚴德發對榮家的營運狀況進行了深入了解，並針對未來工作方向提出指示，強調要持續提升服務品質，確保住民能獲得最佳的照護。

嚴德發表示，感謝榮家全體夥伴的努力，期勉大家持續提供優質服務，為住民營造如同家人般的溫馨照護環境，讓他們在這個中秋佳節感受到滿滿的關愛與幸福。

周春米感謝國軍　親自率團八軍團敬軍慰問

安平港濱老軍機展示　六架除役軍機亮相

東港聞人鄭春忠捐水箱消防車　助屏東救災效能

培育屏東科技人才　屏科實驗高中揭牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生