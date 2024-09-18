財經網美粉專被消失！一通電話急救回　直呼：我要申請藍勾勾

財經網美Emmy（胡采蘋）經常針對各種時事議題發表看法，臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」吸引許多人追蹤關注。不過在昨（17）日下午粉專突然「被消失」，她也緊急在她個人臉書表示，同事正在奮力編輯廣告文案，頁面就突然消失了。
胡采蘋17日在個人臉書發文證實粉專「Emmy追劇時間」下午6點多突然消失，消失當下剛好同仁正在編輯廣告文案，但頁面突然就不見了。沒想到粉專被消失沒多久，臉書上就出現好幾個假冒她的粉專、社團，都是在過去幾小時內成立的，讓她無奈表示：「我們擔心這是一次讓正牌粉專消失，然後讓假冒的粉專去進行詐騙的行動，讓正牌粉專無法澄清，而追蹤的臉友無法和我們查證真偽，很可能就此上當。」
現在詐騙手段層出不窮，不只冒用財經名人身分，甚至有正牌粉專疑遭檢舉下架，名稱、頁面一模一樣的詐騙粉專隨即出現，意圖混淆視聽。
胡采蘋也在個人臉書粉專上呼籲：「我根本不可能那麼閒，沒有可能Line你。」、「請大家一定要當心詐騙，我很少主動連絡別人！」
而在今（18）日下午，胡采蘋在「Emmy追劇時間」粉專發文表示：「中午臉書的朋友有打電話給我詢問災情，然後他們就出發拯救我的粉專，沒想到這麼快就回來了。」、「萬分感謝，我要去申請藍勾勾了。」甚至還附上貓照證實是本人。
粉專被拯救回來，粉絲也紛紛留言祝賀，「恭喜回來」、「太好了！總算是有驚無險！恭喜。」也有粉絲表示：「很多人粉專消失，要出一集救專教學囉」、「到底為何會被消失？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
現在詐騙手段層出不窮，不只冒用財經名人身分，甚至有正牌粉專疑遭檢舉下架，名稱、頁面一模一樣的詐騙粉專隨即出現，意圖混淆視聽。
胡采蘋也在個人臉書粉專上呼籲：「我根本不可能那麼閒，沒有可能Line你。」、「請大家一定要當心詐騙，我很少主動連絡別人！」
而在今（18）日下午，胡采蘋在「Emmy追劇時間」粉專發文表示：「中午臉書的朋友有打電話給我詢問災情，然後他們就出發拯救我的粉專，沒想到這麼快就回來了。」、「萬分感謝，我要去申請藍勾勾了。」甚至還附上貓照證實是本人。
粉專被拯救回來，粉絲也紛紛留言祝賀，「恭喜回來」、「太好了！總算是有驚無險！恭喜。」也有粉絲表示：「很多人粉專消失，要出一集救專教學囉」、「到底為何會被消失？」