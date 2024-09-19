特企／河北彩伽4款紀念威士忌　附女神簽名結婚證書　粉絲瘋搶

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擁有高挑身材與迷人笑容的女神河北彩伽，即將於9月19日推出首款限量紀念威士忌。 《Our Wedding》系列共有四款威士忌，包括夢幻婚禮限定款、初戀約會款、浪漫情人款及女神派對款，款款展現女神天使般的臉蛋與魔鬼曲線，勢必俘獲無數粉絲的心，藉由本系列紀念威士忌，展現河北彩伽對粉絲濃濃的愛意，喜歡河北彩伽的粉絲不容錯過！25歲的河北彩伽自出道以來人氣一路飆升，在台灣擁有大票鐵粉，本月即將在台北舉行的粉絲見面會，售票開賣五分鐘即告完售。《Our Wedding》紀念威士忌系列，選用了經典蘇格蘭威士忌，靈感來自婚禮的浪漫與純粹，呈現河北彩伽對愛情不同樣貌的想像，從甜美初戀到派對性感魅惑的姿態，每一款都讓粉絲與女神共度浪漫時光。此外，限定期間凡購買任一款《Our Wedding》紀念威士忌，可獲得該款限量女神小卡一張，欲收藏限量特典留意首批開賣時間。其中，夢幻婚禮限定款為本系列亮點款式，包裝採用了精緻的開窗設計，讓粉絲夢境如幻滿足窺探的樂趣，每瓶附贈印有女神的電子簽名結婚證書，且保留空白欄位讓粉絲自行簽名，象徵與女神之間的永恆愛意。河北彩伽特別將對粉絲的甜蜜告白展現於瓶身巧思，掛上刻有簽名的愛心絨毛金屬吊飾，讓夢幻婚禮限定款充滿甜蜜氣息。《Our Wedding》紀念威士忌系列，四款河北彩伽不同戀愛風貌限量發行。9月19日正式開賣，9月19日至9月30日限時開放加贈該款女神限量小卡，四款不同魅力等待收藏，詳細資訊請洽鑫羿文創所屬授權經銷商，把握機會把你與女神的幸福帶回家。