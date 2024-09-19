保時捷做公益　邀社福團體小朋友體驗賽道勇敢追夢

為協助偏鄉教育與環境永續兩大領域，台灣保時捷、博幼社會福利基金會與荒野保護協會，邀請中部四所博幼中心的同學，深入保時捷新落成的駕駛中心體驗先進設施、親手彩繪夢想中的911，並乘坐保時捷純電跑車，親身感受速度與激情的無限魅力。
台灣保時捷表示，自「Dream Together夢工程計畫」啟動以來，持續透過與公益夥伴的合作與價值共享，齊力推動社會正向發展。過去五年，攜手博幼社會福利基金會與荒野保護協會，專注於偏鄉教育與環境永續兩大領域，2021年發起Summer Class Tour行動，橫跨2,500多公里深入偏鄉地區，激勵青少年勇敢追夢，並參與多項棲地保育行動，致力保護台灣海洋生態和本土物種。
據了解，2021年至今的8場活動，共動員超過700位成員，移除了超過3噸垃圾，持續將力量拓展至台灣各地。日前更在全新落成的保時捷駕駛中心，邀請博幼基金會年輕同學，深入瞭解保時捷駕駛中心的先進設施、親手彩繪自己夢想中的911，並乘坐保時捷純電跑車，象徵業者對年輕一代的支持和期許。
台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「 Dream Together夢工程計畫乘載了保時捷四大核心價值：熱情（Passion）、勇於創新（Pioneering spirit）、運動精神（Sportsmanship）及以人為本（One family），五年來與公益夥伴密切合作，推動偏鄉教育和環境永續。
博幼社會福利基金會董事長唐傳義則指出，該活動讓學生能看見，夢想乃是伸手可及、有機會實現的，為偏鄉地區帶來了新穎且富意義的體驗。荒野保護協會理事長李騏廷也表示，台灣保時捷自2021年起便是荒野保護協會「海洋倡議」的重要合作夥伴，致力推動生態保育以及提升公眾的環保意識。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，2021年至今的8場活動，共動員超過700位成員，移除了超過3噸垃圾，持續將力量拓展至台灣各地。日前更在全新落成的保時捷駕駛中心，邀請博幼基金會年輕同學，深入瞭解保時捷駕駛中心的先進設施、親手彩繪自己夢想中的911，並乘坐保時捷純電跑車，象徵業者對年輕一代的支持和期許。
台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「 Dream Together夢工程計畫乘載了保時捷四大核心價值：熱情（Passion）、勇於創新（Pioneering spirit）、運動精神（Sportsmanship）及以人為本（One family），五年來與公益夥伴密切合作，推動偏鄉教育和環境永續。
博幼社會福利基金會董事長唐傳義則指出，該活動讓學生能看見，夢想乃是伸手可及、有機會實現的，為偏鄉地區帶來了新穎且富意義的體驗。荒野保護協會理事長李騏廷也表示，台灣保時捷自2021年起便是荒野保護協會「海洋倡議」的重要合作夥伴，致力推動生態保育以及提升公眾的環保意識。