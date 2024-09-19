保時捷做公益　邀社福團體小朋友體驗賽道勇敢追夢

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▲博幼基金會中部四個中心師生拜訪位於麗寶賽車場的保時捷駕駛中心。（圖／業者提供）

▲博幼基金會學生乘坐保時捷純電跑車，在賽道上親身感受速度與激情的無限魅力。（圖／業者提供）

為協助偏鄉教育與環境永續兩大領域，台灣保時捷、博幼社會福利基金會與荒野保護協會，邀請中部四所博幼中心的同學，深入保時捷新落成的駕駛中心體驗先進設施、親手彩繪夢想中的911，並乘坐保時捷純電跑車，親身感受速度與激情的無限魅力。台灣保時捷表示，自「Dream Together夢工程計畫」啟動以來，持續透過與公益夥伴的合作與價值共享，齊力推動社會正向發展。過去五年，攜手博幼社會福利基金會與荒野保護協會，專注於偏鄉教育與環境永續兩大領域，2021年發起Summer Class Tour行動，橫跨2,500多公里深入偏鄉地區，激勵青少年勇敢追夢，並參與多項棲地保育行動，致力保護台灣海洋生態和本土物種。據了解，2021年至今的8場活動，共動員超過700位成員，移除了超過3噸垃圾，持續將力量拓展至台灣各地。日前更在全新落成的保時捷駕駛中心，邀請博幼基金會年輕同學，深入瞭解保時捷駕駛中心的先進設施、親手彩繪自己夢想中的911，並乘坐保時捷純電跑車，象徵業者對年輕一代的支持和期許。台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「 Dream Together夢工程計畫乘載了保時捷四大核心價值：熱情（Passion）、勇於創新（Pioneering spirit）、運動精神（Sportsmanship）及以人為本（One family），五年來與公益夥伴密切合作，推動偏鄉教育和環境永續。博幼社會福利基金會董事長唐傳義則指出，該活動讓學生能看見，夢想乃是伸手可及、有機會實現的，為偏鄉地區帶來了新穎且富意義的體驗。荒野保護協會理事長李騏廷也表示，台灣保時捷自2021年起便是荒野保護協會「海洋倡議」的重要合作夥伴，致力推動生態保育以及提升公眾的環保意識。