特企／靈芝保健靈不靈？活性蛋白是關鍵

靈芝一直被視為傳統的養生聖品，自古以來即有「仙草」一說，其廣效用途亦居中 藥之冠，至今仍被學者拿來做更深入的研究，由於靈芝產品的化學組成複雜，其中又因菌種、產地、栽培方式及提取方法不同而異。近年來在保健食品的市場，一個新興靈芝成分倍受各界關注。過去靈芝被界定重要的成分為多醣體和三萜類，直到這個青出於藍的靈芝活性成分被發現，除了被喻為【靈芝 4.0】進化版， 更將靈芝珍貴的價值與效益跨入全新格局。這個活性蛋白成分就是「小孢子靈芝類球蛋白」，是由許瑞祥教授主導的科研團隊和蘑法生技合作研發，過程秏時 40 年，並獲台灣衛福部核准為食品原料，具有養顔美容，營養補給，精神旺盛，健康維持等功效，是當今靈芝家族成員中最符合世代族群健康維護的食品原料。
為什麼選擇小孢子靈芝類球蛋白？成分、功效、好處一次了解！
一個有效產品必需經過加工萃取和濃縮才能提高有效成分的含量，在生產上必須消耗多方資源，如此已不符合節能減碳的市場要求。這個全新智能蛋白，不用栽培子實體、不用培養菌絲體，亦無需分離萃取，直接生產有效成分，以經濟節能環保且規格化的方式量產，這個「靈芝 4.0」的親醣蛋白具備哪些優勢及功能性？
⦁ 結構明確，可被準確測量：由 111 個胺基酸組成的小分子蛋白質，成分單純，結構穩定，可單獨生產，成品穩定可精準量化。
⦁ 功效多元，安全性高：突破萃取技術，以生物技術方式量產，成分天然、安全穩定，符合未來應用價值，更為蛋白質食品原料的應用立下標竿。
⦁ 經濟、節能、環保：直接生產有效成分，生產 1 毫克小孢子靈芝類球蛋白的碳排量與製造 50 毫升可口可樂相當，不僅節能減碳且環境友善。
⦁ 安全性－已完成三級毒理試驗的安全性評估，適合使用於各式食品中，包括膠囊、錠劑、口服粉劑、口服液類型的膳食補充品及各式食品。是符合全家人安全有效的防護機能食品原料。
食用好處為何？有何限制？
人體長期處於生活和飲食作息不正常，易造成代謝失衡，影響生理運作。小孢子靈芝類球蛋白發揮靈芝作用的精華，可適時調節生理機能，維持體內平衡。尤其是面對後疫情時期，除要和病毒長期共存之外，更需要加倍防禦，依食品安全衛生管理法之使用限制及標示規定，小孢子靈芝類球蛋白每日食用限量為 6 毫克，相較其他靈芝子實體萃取的使用劑量尚不到百分之一。對於多數成年人而言，小孢子靈芝類球蛋白口服攝取劑量是微量且安全，具體可根據產品說明和個人健康狀況進行調整，但對於未滿十二歲者、孕婦、授乳者及過敏體質者還是避免食用。
本土獨立研發 靈芝 4.0 進階版蓄勢待發
蘑法生技致力於用最簡單純淨的原料，並且突破靈芝成分必需從子實體或菌絲體來源萃取的限制，透過酵母菌培養發酵技術，大量生產的智能蛋白，不僅滿足市場需要，同時建構對環境友善的生產循環系統，此為蘑法生技創立的最大使命。有別於市面仿效充斥的靈芝產品，更強調科學實驗驗證功效，同時通過基因、急毒、亞慢性、致畸胎毒性試驗，在安全上層層把關，讓消費者可以安心食用。小孢子靈芝類球蛋白在優勢與特色上，確實掌握靈芝應用精髓，提供預期助益。蘑法生技是全球唯一擁有【小孢子靈芝類球蛋白】生產技術製造商，也唯有蘑法生技生產的【小孢子靈芝類球蛋白】濃縮液才是最經濟實惠、最具未來性、最節能環保的靈芝成分。
成為經銷合作夥伴：官網｜FB
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一個有效產品必需經過加工萃取和濃縮才能提高有效成分的含量，在生產上必須消耗多方資源，如此已不符合節能減碳的市場要求。這個全新智能蛋白，不用栽培子實體、不用培養菌絲體，亦無需分離萃取，直接生產有效成分，以經濟節能環保且規格化的方式量產，這個「靈芝 4.0」的親醣蛋白具備哪些優勢及功能性？
⦁ 結構明確，可被準確測量：由 111 個胺基酸組成的小分子蛋白質，成分單純，結構穩定，可單獨生產，成品穩定可精準量化。
⦁ 功效多元，安全性高：突破萃取技術，以生物技術方式量產，成分天然、安全穩定，符合未來應用價值，更為蛋白質食品原料的應用立下標竿。
⦁ 經濟、節能、環保：直接生產有效成分，生產 1 毫克小孢子靈芝類球蛋白的碳排量與製造 50 毫升可口可樂相當，不僅節能減碳且環境友善。
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食用好處為何？有何限制？
人體長期處於生活和飲食作息不正常，易造成代謝失衡，影響生理運作。小孢子靈芝類球蛋白發揮靈芝作用的精華，可適時調節生理機能，維持體內平衡。尤其是面對後疫情時期，除要和病毒長期共存之外，更需要加倍防禦，依食品安全衛生管理法之使用限制及標示規定，小孢子靈芝類球蛋白每日食用限量為 6 毫克，相較其他靈芝子實體萃取的使用劑量尚不到百分之一。對於多數成年人而言，小孢子靈芝類球蛋白口服攝取劑量是微量且安全，具體可根據產品說明和個人健康狀況進行調整，但對於未滿十二歲者、孕婦、授乳者及過敏體質者還是避免食用。
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