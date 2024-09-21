「轉身就忘」竟是失智半年忘剪指甲　醫籲正視長者失智議題

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▲活動中，神經內科醫師王星翰提及自己碰過「轉身就忘爺爺」，因失智半年未剪指甲個案。（圖／台中醫院提供）

▲中醫科張祐慈醫師以大銅人示範，建議照顧者針對容易緊張、焦慮與失眠長者可按壓手腕上「神門穴」有助平緩情緒。（圖／台中醫院提供）

台中一名72歲爺爺近年出現「轉身就忘」情況，就醫時醫師發現他雙眼紅腫發炎，竟是約3公分的長指甲雙手揉眼造成，一問家屬才知道老翁說好要剪指甲，講了半年都忘了剪，醫師立即開出「剪指甲」生活處方箋，請家屬當場幫爺爺剪指甲，才解決家屬擔心長者指甲傷眼困擾。9月21日是「國際失智日」，衛生福利部臺中醫院院長黃元德今(21)天親自出席臺中醫院失智共照中心舉辦的「國際失智日」宣導活動，家醫科主任廖妙淯、神經內科醫師王星翰分享該院失智整合門診的案例，以及中醫科張祐慈醫師現場示範教導照顧者，可適度按壓平緩失智長者情緒的穴位，與出席民眾分享。黃元德院長根據衛生福利部今年3月公布最新「臺灣社區失智症流行病學調查」指出，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，即100位長者中就有約8位可能罹患失智症。黃院長說，每個人都會老、都可能面臨自己或家人失智問題，尤其失智長者有些缺乏病識感，加上生活自理功能逐漸退化，需要跨科別醫療團隊協助，臺中醫院長青記憶失智整合門診成立至今16年，透過家醫科廖妙淯主任整合家醫科、精神科、神經內科、中醫科共診共治，並在107年成立「失智共照中心」，至今已經服務超過5000人次，希望透過今天參與活動的三民里長廖吳芬芳、利民里長陳敏祥、廣民里長林水順等里長們的協助，共同關心、正視失智議題，讓每個失智長者都獲得最好的照護。活動中，神經內科醫師王星翰提及自己碰過「轉身就忘爺爺」，因失智半年未剪指甲個案；中醫科張祐慈醫師以大銅人示範，建議照顧者針對容易緊張、焦慮與失眠長者可按壓手腕上「神門穴」協助平緩情緒紓壓，對容易心情憂鬱長者則可按壓「內觀穴」、按壓勞宮穴則可有效改善易怒、煩躁長者情緒問題；家醫科巴睿醫師還展現好歌喉領唱「朋友」，讓活動更溫馨。