單腳天使獲頒總統教育獎　賴清德南下勉勵盼鼓舞更多人

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總統賴清德日前特別抽空前往高雄左營勝利國小，關懷2024總統教育獎得獎學生徐又立。其出生時就沒有雙手，僅有左腿，但仍認真學習，努力克服種種困難，賴清德勉勵未來能夠繼續結交更多朋友，積極探索世界，將自身逆風成長的故事分享給更多人、鼓舞更多人。賴清德表示，特別前來除了要感謝校長及各位老師平時對徐又立的幫助，也特別要了解她明年即將進入中學就讀，需要政府協助的地方。賴清德說，他看過徐又立跳健康操的影片，平時上課也受到同班同學的誇獎，非常難得。且用腳趾頭夾筆來完成作業，書寫的字跡非常漂亮，認真學習，努力克服種種困難，非常勇敢。賴清德也期盼，徐又立未來也能繼續結交更多朋友，提升更好的技能，積極探索世界，也將自身逆風成長的故事，分享給更多人，鼓舞更多人，「未來繼續加油」。