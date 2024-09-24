特企／秋季加盟展落幕　加盟協會聚焦ESG.AI雙軸轉型

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2024台北連鎖加盟創業秋季展今(23)日圓滿落幕，根據主辦單位台灣連鎖加盟促進協會觀察，今年觀展年齡層大幅下降，這可能與展覽規模擴大與年輕人就業型態改變有很大的關係，自從疫情結束後，不少年輕人有感於就業求職的不穩定，決定自行出來創業增進收入，也帶動更多連鎖品牌的發展，促成更多元的商業模式，讓展覽內容與人潮都不斷創下新高。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，本次展覽為了貼近民眾，特別邀請啦啦隊女神李多慧前來展場，替加盟創業的年輕人加油打氣，也活化展覽氣氛，同時在專業導向的國際布局、產業轉型升級也更加著墨，像是本次由經濟部商業署指導辦理「連鎖加盟產業國際論壇」，就邀請海內外業界專家、買主到場交流，提升我國連鎖產業國際視野，也促成未來潛在國際合作機會。經濟部商業署說，藉由連鎖加盟創業展覽平台舉辦的國際論壇，能促進國際間資訊交流，並建構全球連鎖加盟產業合作與人脈拓展之重要網絡，讓國內外的連鎖加盟品牌更全面掌握市場趨勢，制定出精準且適地化的國際拓展策略。而在展覽最後一天，台灣連鎖加盟促進協會特別與亞太行銷數位轉型聯盟協會(AMT)締結姐妹會，並針對連鎖加盟產業ESG及AI雙軸轉型做討論。響應行政院經濟委員會針對中小企業數位轉型的政策目標，未來加盟協會與AMT將推出AI行銷科技人才認證，爭取政府的支持，由加盟協會與AMT合作頒發具有公信力的證照，補助培訓企業種子師資取得證照，年度目標希望推動100家企業取得認證，加快中小企業數位轉型步調。