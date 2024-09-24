特企／《三國屍心瘋》怪誕屍將手遊事前登錄！送「紅衣小女孩」

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超ㄎㄧㄤ無厘頭殭屍三國放置手遊《三國屍心瘋》，今（23）日正式啟動雙平台事前登錄活動，三國武將全員屍化搞怪來襲！遊戲主打輕鬆放置快速升級，離線也能放屍Play，同時深度結合了搞怪殭屍的趣味風格。亂世之下，戰火肆虐，屍橫遍野。有人利用這股煞氣召回當年倒在戰場上的士兵，想要統領殭屍軍團稱霸九州！曾經叱吒天下的三國名將們以殭屍的面貌重生，搞怪的外形下依舊保留著生前的實力，您將扮演一名以除魔衛道為理想的道長，帶領三國殭屍名將共同守衛九州大地的安寧！遊戲內玩家化身道士，感受策略性的抓鬼體驗，除了能招募遊戲內50多位三國名將的英魂，還有大軍師的錦囊妙計，沉睡千年的珍品遺物，鋒芒不減的神兵利器，都是你對抗邪惡殭屍的超強助力，超多維度的養成，讓你有自由度極高的策略搭配和流派選擇！遊戲社交玩法超豐富，可以將好友抓起來為你打工，也可以共同組隊挑戰BOSS。還有百煉地府，莊園採集、鬼屋探險，荒域妖泉……不管是喜歡休閒放置、爬塔刷圖還是 PVP 對戰，你都能在這裡獲得豐富的玩法體驗。《三國屍心瘋》事前預約活動已正式啟動！神秘港澳台限定特色時裝-紅衣小女孩預約即送，免費 3000 抽讓你抽到手軟！遊戲採取豎屏即時戰鬥，每個角色都有暢爽的大招特效！只需搭配好你的陣容，即可一路輕鬆升級，離線自動闖關，坐享超高收益，輕鬆放置不傷肝。參與預約活動更有機會獲得iPhone 16 pro、ipad air6、MyCard 點數、金鏟鏟等多重好禮！《三國屍心瘋》事前預約活動火熱進行中，想要瞭解更多相關遊戲資訊及玩法內容，請密切關注《三國屍心瘋》官方Facebook。