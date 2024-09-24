大聯盟列季後賽X因子！道奇昔日少主被點名　洋基Torres火力升溫

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▲紐約洋基「托天子」Gleyber Torres，本季長程砲火明顯下滑，但在明星賽後打擊狀況看漲，被大聯盟官網視為季後賽的X因子。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟官網列出季後賽X因子！美職大聯盟的例行賽進入尾聲，即將迎接關鍵的季後賽，大聯盟官網近日整理出8位，在例行賽表現不盡理想，但有機會在季後賽一掃陰霾，扮演關鍵X因子的球員。根據大聯盟官網的文章指出，道奇的Walker Buehler在執行第2次的TJ手術後，回歸的表現不算理想，本季共15場先發，防禦率高達5.63，只拿下慘澹的1勝6敗。然而，道奇陣中的王牌投手Tyler Glasnow、Gavin Stone幾乎都無法回歸，而老將Clayton Kershaw也受傷勢所苦，值得一提的是，今年是Walker Buehler和道奇的最後一年合約，在賽季結束後，將成為自由球員，因此勢必會在季後賽力求表現，尋求下一張合約的出現。相比本季首度加盟洋基，就繳出亮眼表現的Juan Soto，Gleyber Torres表現有所下滑，目前148場比賽中敲出14轟，打擊率也僅有2成53。除了上述2人外，另外6名被點名的球員，