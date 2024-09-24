大聯盟列季後賽X因子！道奇昔日少主被點名　洋基Torres火力升溫

大聯盟官網列出季後賽X因子！美職大聯盟的例行賽進入尾聲，即將迎接關鍵的季後賽，大聯盟官網近日整理出8位，在例行賽表現不盡理想，但有機會在季後賽一掃陰霾，扮演關鍵X因子的球員。洛杉磯道奇的昔日「少主」Walker Buehler也名列其中，而紐約洋基隊則是選中近期火力回溫的「托天子」Gleyber Torres。
道奇輪值傷兵不斷 期盼少主能復甦
根據大聯盟官網的文章指出，道奇的Walker Buehler在執行第2次的TJ手術後，回歸的表現不算理想，本季共15場先發，防禦率高達5.63，只拿下慘澹的1勝6敗。
然而，道奇陣中的王牌投手Tyler Glasnow、Gavin Stone幾乎都無法回歸，而老將Clayton Kershaw也受傷勢所苦，Walker Buehle自然成為最有希望翻轉表現的季後賽X因子，且他在季後賽擁有豐富經驗，總共79.2局的比賽中，飆出101次三振，防禦率僅2.94。
值得一提的是，今年是Walker Buehler和道奇的最後一年合約，在賽季結束後，將成為自由球員，因此勢必會在季後賽力求表現，尋求下一張合約的出現。
托天子火力回溫 盼補上洋基關鍵缺口
相比本季首度加盟洋基，就繳出亮眼表現的Juan Soto，Gleyber Torres表現有所下滑，目前148場比賽中敲出14轟，打擊率也僅有2成53。不過自從全明星賽後，打擊火力有所提升，9月打擊率更是來到3成3，因而被官網認為是補上「法官」Aaron Judge、Juan Soto的關鍵火力。
除了上述2人外，另外6名被點名的球員，分別是費城人的Nick Castellanos、紐約大都會的Edwin Díaz、密爾瓦基釀酒人的Rhys Hoskins、亞利桑那響尾蛇的Merrill Kelly、聖地牙哥教士的Joe Musgrove還有巴爾的摩金鶯的Adley Rutschman。
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根據大聯盟官網的文章指出，道奇的Walker Buehler在執行第2次的TJ手術後，回歸的表現不算理想，本季共15場先發，防禦率高達5.63，只拿下慘澹的1勝6敗。
然而，道奇陣中的王牌投手Tyler Glasnow、Gavin Stone幾乎都無法回歸，而老將Clayton Kershaw也受傷勢所苦，Walker Buehle自然成為最有希望翻轉表現的季後賽X因子，且他在季後賽擁有豐富經驗，總共79.2局的比賽中，飆出101次三振，防禦率僅2.94。
值得一提的是，今年是Walker Buehler和道奇的最後一年合約，在賽季結束後，將成為自由球員，因此勢必會在季後賽力求表現，尋求下一張合約的出現。
托天子火力回溫 盼補上洋基關鍵缺口
相比本季首度加盟洋基，就繳出亮眼表現的Juan Soto，Gleyber Torres表現有所下滑，目前148場比賽中敲出14轟，打擊率也僅有2成53。不過自從全明星賽後，打擊火力有所提升，9月打擊率更是來到3成3，因而被官網認為是補上「法官」Aaron Judge、Juan Soto的關鍵火力。
除了上述2人外，另外6名被點名的球員，分別是費城人的Nick Castellanos、紐約大都會的Edwin Díaz、密爾瓦基釀酒人的Rhys Hoskins、亞利桑那響尾蛇的Merrill Kelly、聖地牙哥教士的Joe Musgrove還有巴爾的摩金鶯的Adley Rutschman。