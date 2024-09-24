特企／更怪更輕鬆的塔防放置RPG　《怪咖糾察隊》事前預約進行中

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更怪更輕鬆的塔防放置RPG手遊《怪咖糾察隊》（iOS / Android）現已開放官方事前預約及雙平台預訂活動，並同步公佈事前預約超強福利。凡參加事前預約及雙平台預訂的玩家，即可獲得2486抽和史詩英雄護鍋超人，更可參與iPhone 16 Pro Max以及PS5的幸運抽獎。怪咖也能做英雄？怪咖只因從小有個英雄夢，熱愛籃球，擅長鐵山靠。在昏暗的一天，被美食迷住了雙眼的他，踏入了史萊姆的陷阱。涉世未深的他拼命吶喊「救救我救救我」，一點都不怕吸引史萊姆更快來收割他。還好，正義來得比邪惡快，這個時候超級英雄貞德從天而降。貞德擅長吸收光的力量並轉化為自己的力量，一個挑眉就發出了眼部射線解開了捆住只因的繩子。只因立刻展示了自己的籃球舞並對貞德比心，申請加入怪咖糾察隊。一頓操作看得貞德滿臉黑人問號。此時史萊姆來襲，貞德便帶著只因飛去戰場給他展現的機會。貞德向只因大聲喊道：「救狼哦」~只因通過指尖靈活轉動起籃球，向史萊姆大大力砸去，並用鐵山靠將史萊姆撞飛，打得不要太爽了，還救出了被圍攻的小灰狼。在荒誕的怪咖世界，就是任何東西都可能成為怪咖英雄的武器，只有你想不到，沒有怪咖英雄做不出的。證明了自己怪咖力量的只因順利加入了怪咖糾察隊的行列。怪咖糾察隊》現已開啟事前登錄，立即預約，跟隨怪咖英雄一起探索趣味無限的怪咖世界！參與事前登錄即可抽取最新 iPhone16 Pro Max；完成商店預訂更有機會獲得PlayStation 5 和北海道滑雪雙人遊等超爽好康！現在前往預約就能免費領史詩英雄「護鍋超人」，2486抽、「怪咖糾察隊」稱號，還有多種怪咖裝備和虛寶獎勵，助力諸位糾察隊隊員戰力狂飆！此外，玩家在事前登錄頁面完成預約後，可以在事前登錄頁面參與小遊戲 —— 開扁史萊姆，搶先體驗痛扁史萊姆的爽感。扁得厲害的糾察隊隊員可以有機會獲得Steam Deck 512GB OLED、13inch iPad Pro512GB、LOEWE尼龍圓形太陽眼鏡和《怪咖》頭像框等超爽好康。成功參與以下活動，即可獲得更多開扁次數：完成預約 +1 次完成商店預訂 +1 次按讚粉專 +1 次首次分享 +1 次每日登錄 +1 次怪咖當家，爽快秒殺。立即前往參與《怪咖糾察隊》事前登錄活動，贏取 iPhone16 Pro Max等多重預約豪禮吧！記得認準唯一官方粉專，更多驚喜獎勵等你來領！即刻預約，成為怪咖糾察隊的一員吧！怪咖們，快讓我看到你們吧！