特企／社畜請上車！Podcast頻道首創公車Live　大聊職場鬼故事

你聽過「社畜」這個詞嗎？源自日語的「社畜」形容員工像家畜一樣被工作無情壓榨，這個詞已成為年輕人之間的熱門話題。知名Podcast頻道「社畜請上車」自開播以來，一直陪伴許多社畜朋友度過漫長的通勤時光。上周末，該頻道首創舉辦了一場別開生面的Live Podcast活動，包下一台公車，邀請社畜們真的上車，在車廂內爆聊職場的酸甜苦辣，現場氣氛嗨翻天。
「社畜請上車」由三位八年級生主持人KB、球球和66共同主持，節目內容涵蓋辦公室戀情、職場主管八卦以及與同事之間的相處，真實反映八年級生在職場上的生活與挑戰。頻道不僅讓聽眾更了解八年級生的職場生存之道，也分享了許多生活觀點，引起不少社畜聽眾的共鳴，許多人紛紛表示：「講出了我的心聲！」
為了與社畜們有更深的交流，「社畜請上車」於9月展開一系列活動，包下欣欣客運254號和672號公車，在9/1至9/31期間穿梭於台北各地，具象化「社畜請上車」的頻道名稱。9月21日當天，三位主持人KB、球球和66更化身為車長與司機，與聽眾在公車上現場暢聊職場話題。從是否該換工作到各種職場鬼故事，討論內容引發現場熱烈迴響，笑聲不斷、共鳴滿滿。一位參加者興奮地表示：「好像一場社畜的取暖大會！」
這次的公車Live Podcast活動反應熱烈，讓社畜們有機會從線上走向實體互動，成為一場獨特而難忘的經驗。參加者除了享受現場討論的樂趣，還獲得了精心準備的「畜友驚喜包」，帶著滿滿的回憶和收穫下車。活動結束後，社群平台上充滿了參加者的心得分享，紛紛表示這是一場紓壓之旅。
值得一提的是，今年7月，「社畜請上車」推出的心理測驗【測你的社畜躺平角度】更是在網絡上引發熱潮。以16隻貓咪為主題，測驗內容生動有趣，讓參與者了解自己的工作性格與社畜指數，短短10天內，活動累積了55萬進站數，成為IG上的熱門話題。還沒測過自己社畜躺平指數的朋友，現在就趕快上官網試試！
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為了與社畜們有更深的交流，「社畜請上車」於9月展開一系列活動，包下欣欣客運254號和672號公車，在9/1至9/31期間穿梭於台北各地，具象化「社畜請上車」的頻道名稱。9月21日當天，三位主持人KB、球球和66更化身為車長與司機，與聽眾在公車上現場暢聊職場話題。從是否該換工作到各種職場鬼故事，討論內容引發現場熱烈迴響，笑聲不斷、共鳴滿滿。一位參加者興奮地表示：「好像一場社畜的取暖大會！」
這次的公車Live Podcast活動反應熱烈，讓社畜們有機會從線上走向實體互動，成為一場獨特而難忘的經驗。參加者除了享受現場討論的樂趣，還獲得了精心準備的「畜友驚喜包」，帶著滿滿的回憶和收穫下車。活動結束後，社群平台上充滿了參加者的心得分享，紛紛表示這是一場紓壓之旅。
值得一提的是，今年7月，「社畜請上車」推出的心理測驗【測你的社畜躺平角度】更是在網絡上引發熱潮。以16隻貓咪為主題，測驗內容生動有趣，讓參與者了解自己的工作性格與社畜指數，短短10天內，活動累積了55萬進站數，成為IG上的熱門話題。還沒測過自己社畜躺平指數的朋友，現在就趕快上官網試試！