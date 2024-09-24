病友聯盟舉辦世界病安日論壇　呼籲各界攜手改善診斷促進病人安全

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世界衛生組織（WHO）自2019年起，將每年9月17日訂為世界病人安全日。今年也是臺灣病友聯盟（TAPO）連續第三年舉辦世界病人安全日論壇，呼籲各界持續正視病友們的安全議題及權益，並響應今年WHO提出的病人安全權利憲章，期待各界一同守護病人安全。臺灣病人安全意識的推廣與普及，有賴各界先進長年耕耘，故此次論壇特邀醫策會及醫改會分享歷年推動病安之成果。醫改會長年關注醫療糾紛議題，林雅惠執行長點出醫療爭議的三大特質為「高度專業化、個案化及多樣化」，也分享實際案例，並指出有效的醫病雙向溝通，才是保障病人安全的不二法門。醫策會洪聖惠副執行長則指出，臺灣自2004年起即透過專家討論訂定我國病安目標，病安文化的形塑使得醫療機構皆會主動通報異常事件，透過病安資訊網建構的交流平台，相互學習避免異常事件的再發生。此外也透過每年的病安週活動，持續深耕民眾對於病人安全的概念，宣導病安的重要性。今年世界病安日主題為「改善診斷，促進病友安全」。WHO指出，大多數成人一生至少會遇到一次診斷錯誤，並強調正確且即時診斷的重要性。呼應主題，病友聯盟邀請三位病友於論壇中分享求醫診斷的心路歷程，包括本身亦為病友的醫學中心胃腸肝膽科系蔡醫師。蔡醫師坦言，儘管發病時已是醫學系學生，但由於疾病的複雜性，仍經歷了漫長且艱辛的過程，才被正確診斷進而獲得適切治療。蔡醫師並導讀經濟學人於8月發布的報告「以病友為中心：臺灣以病友為中心之免疫介導發炎性疾病照護之路」，提及臺灣的乾癬、類風濕性關節炎及發炎性腸道疾病等病患面臨診斷困難、身心支持不足以及治療未符合國際建議準則之三大難題。尤其因藥品給付與國際治療趨勢及指引有落差，導致疾病復發率較高，更有不少病友須自費以避免治療中斷，恐不符「以病友為中心」的健康照護理念。臺灣病友聯盟理事長吳鴻來強調，病友的安全與健康有賴醫療體系、民間團體及全民共同推動。政府應與病友及各界攜手合作，讓疾病能被及時且正確的診斷，讓病友早日接受合理且順應國際指引之治療，以共同守護病人安全，如此才是全民福祉。