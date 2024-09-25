特企／蔚藍檔案新活動「熱熱鬧鬧　融融洽洽」　新招募椿、海花

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Nexon旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於24日推出全新活動劇情「熱熱鬧鬧 融融洽洽」，並推出「椿(導覽員)」以及「海花」的全新學生特選招募。本次活動劇情以修學旅行為主題，描述「百鬼夜行聯合學園」的學生們臨危受命，必須接待來訪的「格黑娜學園」的學生，以及在這期間發生的各種故事。玩家在完成活動劇情後，可以獲得「青輝石」及兌換新互動家具「慶典面具展示架」用的活動通貨等多樣好禮。除了新增全新活動劇情外，也推出「椿(導覽員)」與「海花」2名新學生的特選招募。首先，在活動劇情中擔任導覽員的「百鬼夜行聯合學園修行部」所屬學生「椿(導覽員)」是貫穿攻擊類型的特殊學生。使用「EX技能：修行部長的導覽」時，可以在45秒內使圓形範圍內的我方攻擊力增加。而活躍於「百鬼夜行聯合學園節慶營運管理部」的「海花」則是神祕攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能：慶典開始了！」能夠召喚可對1名敵人強烈傷害的「煙火發射裝置」。除此之外，遊戲也新增了能夠逐階段挑戰強力BOSS的全新遊戲內容「制約解除決戰」。玩家們可以編制包含6名前鋒學生與4名特殊學生的隊伍攻略BOSS，隊伍的COST最大值與可管理的技能卡數量也隨學生數量擴充。第一個賽季將持續進行至10月22日上午2點59分，根據賽季期間內完成的最高層數，玩家可以獲得「信用貨幣」、「強化石」等成長貨幣，以及全新成長系統「能力解放」需使用的貨幣「培育 WB」。另外，官方24日於LINE推出首款官方表情貼「蔚藍檔案 好老師必備！」，帶來了以蠟筆手繪風格呈現的40張精緻且風格清新的表情貼，其中包含了「彩奈」、「星野」、「亞瑠」、「彌香」，同時也有近期深受老師歡迎的「星奈」唷！透過學生們可愛的表情，展現各種日常生活中專屬於老師的Emotion。更多有關《蔚藍檔案》新活動劇情「熱熱鬧鬧 融融洽洽」更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。