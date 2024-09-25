摺疊推車承載希望！台北家扶「愛的大推手」記者會　邀眾做公益　

溫飽肚子對每個人來說都是理所當然之事，但家扶的家庭卻是要經過重重關卡，家扶在每個月都會透過領扶日讓弱勢家庭回來中心領取物資，減少購買物資的經濟壓力，來中心的交通方式有腳踏車、機車、公車及捷運等；而裝載物資工具五花八門，有塑膠袋、購物袋、紙箱等。
社工聽到扶助家庭媽媽說：「老師我很想要多拿一些物資，但太重了拿不回去呀。」看到家長吃力的提著物資回家，讓社工感到不捨。有感於此，台北家扶於9月25日舉行「愛的大推手幸福好Chill」記者會，希望能邀大眾共同參與公益，攜手捐助愛心福袋摺疊推車及生活物資，讓1200戶弱勢家庭享受外出無礙、輕鬆載物的歲末送暖。
小推車的願望
璇璇家有三位年幼的孩子，皆有過動及發展遲緩的問題，在照顧上須花費較多的精力。因為家裡人口多，外出採買或至家扶領取物資，是艱辛的考驗。璇璇很想多買、多拿些物資，但擔心購物袋無法承載太重；決定多買、多拿些物資，卻出現一隻手吃力托著購物袋，僅能空出一隻手讓孩子拉著的窘境。璇璇最大的願望是能夠有一台摺疊推車，讓家人手牽手輕鬆將物資帶回家。
讓愛無所不在！台北家扶攜手愛心大使、社團與企業共同呼籲
此次記者會邀請台北家扶邀請愛心大使王以路、文林扶輪社社長黃自強、企業格力高台灣公司總經理李帷榛，及寧夏夜市理事長林定偉親臨現場，透過角色設定，如行動不方便老人、需牽幼兒的家長或身上背嬰兒的母親，使用不同的工具裝物資，如環保購物袋、紙袋等，讓來賓們實際感受家庭在領取物資時常面臨的抉擇和挑戰。
現場來賓體驗過後紛紛表示深刻體會到家庭領取物資的辛苦，希望民眾能動動手指做愛心，為台北家扶扶助家庭募集暖心福袋摺疊推車。長期支持台北家扶的文林扶輪社社長黃自強及社友率先捐助二十萬元購買暖心福袋，希望能達到拋磚引玉的效果；格力高台灣公司總經理李帷榛也呼應愛的大推手贊助園遊會攤位，希望家庭能有個幸福的午後時光；寧夏夜市理事長林定偉今年持續號召攤商一起加入夜市美食贊助及LINE群組接龍捐款，為弱勢家庭加油打氣。
成為愛的大推手！從您我做起
台北家扶主任謝曉雯表示：「台北市有許多貧窮的家庭都深處在都市巷底的陰暗角落，璇璇家就像是中心扶助家庭的縮影，因各種不同的原因導致家庭收入有限，使得家人常有忐忑不安的心情，台北家扶希望透過一年一度的寒冬送暖活動，讓家庭能在園遊會享受半日的悠閒時光，也能收到社會大中愛心募集的暖心福袋，感受外出無礙、輕鬆載物的自在感。」
參與方式簡單，愛心傳遞無限
邀請民眾可以透過台北家扶官網、臉書粉絲專頁，或是超商WaWa E條碼系統輕鬆捐款，成為台北家扶愛的大推手，為弱勢家庭撐起一片天，共同迎接充滿愛與幸福的未來。
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小推車的願望
璇璇家有三位年幼的孩子，皆有過動及發展遲緩的問題，在照顧上須花費較多的精力。因為家裡人口多，外出採買或至家扶領取物資，是艱辛的考驗。璇璇很想多買、多拿些物資，但擔心購物袋無法承載太重；決定多買、多拿些物資，卻出現一隻手吃力托著購物袋，僅能空出一隻手讓孩子拉著的窘境。璇璇最大的願望是能夠有一台摺疊推車，讓家人手牽手輕鬆將物資帶回家。
讓愛無所不在！台北家扶攜手愛心大使、社團與企業共同呼籲
此次記者會邀請台北家扶邀請愛心大使王以路、文林扶輪社社長黃自強、企業格力高台灣公司總經理李帷榛，及寧夏夜市理事長林定偉親臨現場，透過角色設定，如行動不方便老人、需牽幼兒的家長或身上背嬰兒的母親，使用不同的工具裝物資，如環保購物袋、紙袋等，讓來賓們實際感受家庭在領取物資時常面臨的抉擇和挑戰。
現場來賓體驗過後紛紛表示深刻體會到家庭領取物資的辛苦，希望民眾能動動手指做愛心，為台北家扶扶助家庭募集暖心福袋摺疊推車。長期支持台北家扶的文林扶輪社社長黃自強及社友率先捐助二十萬元購買暖心福袋，希望能達到拋磚引玉的效果；格力高台灣公司總經理李帷榛也呼應愛的大推手贊助園遊會攤位，希望家庭能有個幸福的午後時光；寧夏夜市理事長林定偉今年持續號召攤商一起加入夜市美食贊助及LINE群組接龍捐款，為弱勢家庭加油打氣。
成為愛的大推手！從您我做起
台北家扶主任謝曉雯表示：「台北市有許多貧窮的家庭都深處在都市巷底的陰暗角落，璇璇家就像是中心扶助家庭的縮影，因各種不同的原因導致家庭收入有限，使得家人常有忐忑不安的心情，台北家扶希望透過一年一度的寒冬送暖活動，讓家庭能在園遊會享受半日的悠閒時光，也能收到社會大中愛心募集的暖心福袋，感受外出無礙、輕鬆載物的自在感。」
參與方式簡單，愛心傳遞無限
邀請民眾可以透過台北家扶官網、臉書粉絲專頁，或是超商WaWa E條碼系統輕鬆捐款，成為台北家扶愛的大推手，為弱勢家庭撐起一片天，共同迎接充滿愛與幸福的未來。