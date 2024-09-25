台北射擊大獎賽／楊昆弼、劉宛渝雙金聯手　不定向飛靶混雙再奪金

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中華巴黎奧運男、女國手楊昆弼、劉宛渝昨天分別拿下不定向飛靶個人賽金牌，兩人今天（25日）聯手出擊，再度贏得不定飛靶混雙金牌。連同女子10公尺空氣步槍林穎欣拿下金牌，宋諭婷拿下銅牌，外加團體銀牌，中華隊今天在2024年台北國際射擊大獎賽再添2金1銀1銅，3天累計8金3銀3銅。不定向飛靶混雙比賽進行3輪，男女選手每輪各打25盤，最後合計兩人分數定勝負。楊昆弼開賽第2發就失手，隨後連續命中23盤，第1輪就射下24分高分。劉宛渝則是倒吃甘蔗，前2輪分別射下22、23分，第3分射下25盤滿靶，最後兩人3輪總分139分摘下金牌。楊昆弼與劉宛渝在2019年義大利拿坡里世大運同樣在個人賽稱王封后，但隔天搭檔混雙只拿下銀牌。回憶5年前的遺憾，楊昆弼表示，比賽地點與下榻飯店距離太遠，車程1個多小時，加上都是山路，混雙比賽時體力明顯不足。這次台北大獎賽有主場優勢，至少省去舟車勞頓，兩人如願雙金到手。澳洲2022年世界青年錦標賽金牌得主迪恩（Kiara Dean）昨天在女子個人賽拿下銀牌，今天與2018年世界青年錦標賽金牌阿吉洛（Nathan Argiro）搭檔，2人第2輪都射下24分高分，一度將落後差距縮小至2分，只是最終仍不敵劉宛渝拉尾盤，最終以134分拿下銀牌。